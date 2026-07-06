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Política Influenciador bolsonarista desiste de participar de audiência sobre tarifas nos Estados Unidos Encontro terá participação de Flávio Bolsonaro; nos últimas dias, uma declaração de Paulo Figueiredo sobre o voto feminino gerou desgastes na pré-campanha do presidenciável

O blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo afirmou, nesta segunda-feira, que desistiu de participar da audiência no Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) em que será discutida as tarifas impostas pelo governo do presidente Donald Trump ao Brasil. O encontro terá a participação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que desembarcou em Washington neste domingo. Nos últimos dias, uma declaração de Figueiredo sobre o voto de mulheres nas eleições gerou uma crise na campanha do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca angariar o apoio do eleitorado feminino.

Nas redes sociais, o blogueiro justificou a ausência. De acordo com ele, o objetivo é deixar o foco em torno da participação de Flávio:

"O foco da semana deve ser a ida do Flávio para lutar contra as tarifas que Lula tanto está cavando. Por isso, em vez de participar pessoalmente da audiência, optei por enviar os meus comentários por escrito. Tenho certeza de que o Flavio vai brilhar e nos representar", escreveu.

O foco da semana deve ser a ida do @FlavioBolsonaro para lutar contra as tarifas que Lula tanto está cavando. Por isso, em vez de participar pessoalmente da audiência, optei por enviar os meus comentários por escrito. Tenho certeza de que o Flavio vai brilhar e nos representar. — Paulo Figueiredo (8) (@pfigueiredo08) July 6, 2026

A viagem de Flávio é a sexta vez em que o senador vai aos EUA este ano, total que supera o número de idas a estados-chave para a corrida eleitoral. Na semana passada, o senador apresentou um documento ao órgão de comércio americano com a avaliação de que a sobretaxa, em análise pela gestão de Trump, representaria “uma vitória política” ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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