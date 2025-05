Influenciador Jon Vlogs falta a interrogatório da CPI das Bets

A- A+

O influenciador Jon Vlogs faltou à sessão da CPI das Bests, onde seria ouvido como investigado, nesta segunda-feira. O colegiado investiga se ele atua como sócio oculto da plataforma Blaze. Jon Vlogs é, oficialmente, criador da plataforma de apostas Jonbet. Ele tem mais de 16 milhões de seguidores nas redes sociais.



Segundo a justificativa do requerimento apresentado pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que é relatora da CPI, Jon Vlogs esteve à frente de uma "massiva" campanha de promoção da Blaze. O empresário Jorge Barbosa Dias, proprietário da casa de apostas MarjoSports, também faltou à sessão. O colegiado solicitará a condução coercitiva dos dois.

O senador Dr. Hiran (PP-RO), presidente da CPI, comentou as ausências.

— Essas ausências não são um mero inconveniente, são um ato de desprezo, isto obstrui nossa capacidade de investigação. Vou solicitar as medidas cabíveis à advocacia do Senado, incluindo uma condução coercitiva. Essas ausências dificultam nosso trabalho, queremos investigar a Blaze, esta empresa que cooptou influenciadores e, como outras empresas, enredou pessoas num ciclo de vício — afirmou.

O colegiado tenta entender o papel de influenciadores no sucesso comercial das bets.

"A presença é crucial para esclarecer a responsabilidade dos influenciadores digitais na criação e promoção de plataformas de apostas, bem como para investigar os potenciais conflitos éticos envolvidos nessas práticas", justifica Soraya em seu requerimento.

Com 22 anos, Jon Vlogs iniciou sua trajetória nas redes sociais aos 16 anos. Natural de Macaé, no interior do Rio de Janeiro, ele passou parte da infância nos Estados Unidos, onde também concluiu seus estudos. Foi no exterior que o criador de conteúdo publicou seu primeiro vídeo de grande repercussão, no qual relatava sua rotina escolar. Inicialmente, os vídeos tinham como objetivo principal compartilhar seu cotidiano com familiares, mas rapidamente chegou a um público mais amplo.

Em 2024, já como influenciador de apostas, declarou apoio público ao empresário Pablo Marçal durante as eleições municipais de São Paulo.

