Influenciadora denuncia ofensas e "ameaças veladas de morte" após post de Michelle Bolsonaro

A influenciadora petista Karina Santos, de 30 anos, relatou estar recebendo ofensas machistas e xenofóbicas, além de ameaças de morte nas redes sociais, após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro expor seu perfil em um story, no Instagram. A Polícia Civil de Pernambuco instaurou inquérito policial para apurar os ataques.

De acordo com Karina, que tem mais de 200 mil seguidores na rede social, os ataques começaram após o dia 4 de janeiro, quando Michelle postou um print do perfil da influenciadora, com a legenda: "Terrivelmente petista. Como uma boa comunista-caviar, ama um dinheirinho". Karina costuma fazer críticas a bolsonaristas em seu perfil.

De acordo com a influenciadora, ela vem recebendo diversos ataques, com comentários como "Por que não se mata logo?"; e até "Quero um Adélio na sua vida", mencionando Adélio Bispo de Oliveira, acusado de atacar Jair Bolsonaro com facada, em 2018. Ela também foi alvo de xenofobia por ser do Recife (PE), quando um internauta escreveu que desejava que uma bomba fizesse todos os nordestinos desaparecerem.

