A- A+

Apoio Influenciadora trans de direita deixa Novo após declarar apoio a Flávio Bolsonaro Lançada como pré-candidata a deputada federal pelo partido, Sophia Barclay chegou a ser denunciada pelo parlamentar em 2023 depois de acusá-lo de infidelidade; informação foi desmentida por ela no ano seguinte

Antes pré-candidata a deputada federal, a influenciadora Sophia Barclay, conhecida nas redes sociais como "trans de direita", relatou que deixou o Novo após decidir apoiar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa pelo Planalto.

Nacionalmente, a sigla tem como postulante à Presidência o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). No passado, ela chegou a ser denunciada pelo parlamentar após acusá-lo de ter tido um affair com uma amiga dela, também uma mulher trans.

"Em conversa com o diretório, fui informada de que eu não poderia seguir apoiando a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República. Para mim, isso é algo inegociável", disse em uma nota compartilhada em suas redes sociais. No comunicado, a influenciadora disse que havia "prometido que não trairia" o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e que teria tomado a decisão por conta própria. "Neste momento, não me importa se eu terei que seguir sem partido para manter a minha pré-candidatura a deputada federal, o que me importa é honrar a minha decisão", acrescentou.

Inicialmente, a saída do partido também foi veiculada pela própria influenciadora como uma expulsão em um post republicado em sua conta no X. A informação foi desmentida, em seguida, pelo diretório paulista do Novo, que esclareceu, em nota, que Sophia havia deixado a legenda por "questões pessoais dela". No Instagram, ela replicou o comunicado do partido e disse que havia sido alvo de "fake news".

Com mais de 200 mil seguidores, ela foi anunciada como pré-candidata pelo Novo em dezembro e, na época, sofreu uma série de ataques transfóbicos após seguidores desenterrarem um caso envolvendo Flávio.

Em 2024, ela chegou a ser denunciada à polícia após dizer, em entrevista a um podcast no ano anterior, que uma amiga dela teria mantido relações com o parlamentar durante uma festa promovida pelo jogador de futebol Neymar. Depois do episódio, ela se retratou publicamente pelas redes sociais.

"Confirmo nunca ter tido qualquer contato com Flávio Bolsonaro", pontuou o comunicado. "Externo, assim, meu arrependimento pelas referidas manifestações, dada à infelicidade e inveracidade do seu conteúdo", ela prosseguiu, concluindo com um "pedido formal e público de desculpas".

Veja também