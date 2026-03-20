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Saúde Injúria renal aguda: entenda a alegação da equipe médica de Bolsonaro a Alexandre de Moraes Entre as causas para a condição, estão: uso inadequado de medicamentos, cirurgias e infecções graves

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado pela equipe médica do hospital DF Star com injúria renal aguda (IRA) e, segundo apurado pela coluna Malu Gaspar, do GLOBO, precisou usar três antibióticos até que se conseguisse controlar a infecção. As informações constam no prontuário de Bolsonaro entregue ao ministro Alexandre de Moraes.

Bolsonaro foi internado na última sexta-feira (13) para um tratamento de broncopneumonia bacteriana, mas, de acordo com a equipe, já apresenta um quadro de melhora.

O que é injúria renal aguda (IRA)?

De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), a injúria renal aguda (IRA) é uma condição grave que ocorre quando os rins perdem, de forma repentina, a capacidade de filtrar resíduos e líquidos do sangue de maneira eficaz. Essa falha pode levar ao acúmulo de toxinas no corpo, resultando em desequilíbrios nos fluidos e eletrólitos.

Segundo especialistas, é possível se recuperar parcial ou totalmente da condição. No entanto, quando o quadro ocorre de forma recorrente, pode levar a uma piora cumulativa da função renal. Além disso, pode aumentar as chances do desenvolvimento de doença renal crônica, que danifica os rins de forma permanente.

Dentre as causas, estão:

Uso inadequado de medicamentos;

Cirurgias;

Infecções graves;

Outras condições adjacentes, como doenças cardíacas ou hepáticas.

Principais fatores de risco:

Diabetes;

Hipertensão;

Doenças cardiovasculares; e

Medicamentos nefróticos (alguns anti-inflamatórios e antibióticos quando usados em excesso).

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