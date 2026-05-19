A- A+

BRASIL Insistência de Lula em reenviar indicação de Messias ao STF irrita Alcolumbre, dizem aliados Entorno do presidente da Casa considera improvável acordo para contornar ato que impede nova análise da indicação em 2026

A possibilidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) insistir no nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) agravou o clima de tensão entre o Palácio do Planalto e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.



Segundo interlocutores do senador ouvidos reservadamente, a movimentação de setores do governo em defesa de um reenvio da indicação foi recebida com irritação pelo grupo político mais próximo de Alcolumbre, que vê a hipótese como uma tentativa de reabrir um confronto ainda em curso entre Executivo e Senado.

Nos bastidores, aliados do presidente da Casa afirmam considerar difícil que Alcolumbre aceite negociar uma saída para contornar o ato da Mesa Diretora do Senado que hoje impede uma nova apreciação do nome de Messias na mesma sessão legislativa.



A avaliação no entorno do senador é de que qualquer mudança de entendimento dependeria diretamente de uma construção política conduzida pelo próprio Alcolumbre — cenário considerado improvável diante do desgaste provocado pela derrota do AGU e do ambiente ainda contaminado entre o governo e o comando do Senado.

Procurado por meio de sua assessoria, Alcolumbre informou que não irá comentar uma eventual nova indicação de Lula ao STF.

O impasse envolve o Ato da Mesa nº 1 de 2010, editado durante a presidência de José Sarney, que proíbe a reapreciação, na mesma sessão legislativa, de autoridades rejeitadas pelo plenário do Senado. Na prática, a regra impediria que o nome de Messias voltasse a ser analisado ainda em 2026, já que a atual sessão legislativa só se encerra no início de fevereiro do próximo ano, com a posse da nova composição da Casa após as eleições.





Apesar disso, integrantes do governo passaram a defender nos últimos dias que haveria brechas jurídicas e regimentais para viabilizar uma nova análise do nome do AGU. Um dos argumentos usados por aliados de Messias é que a proibição consta em um ato administrativo da Mesa Diretora, e não na Constituição ou no regimento interno do Senado. A leitura dentro do Planalto é de que, diante de um acordo político, seria possível construir uma saída interpretativa para permitir o reenvio da indicação.

Aliados de Messias também passaram a citar, reservadamente, o precedente envolvendo o hoje ministro do STF Alexandre de Moraes. Em 2005, Moraes teve uma indicação ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) rejeitada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas acabou submetido a nova votação dias depois, após uma manobra conduzida pela presidência da Casa. O episódio, no entanto, ocorreu cinco anos antes da edição do ato atualmente em vigor.

No grupo político de Alcolumbre, a avaliação é de que a discussão jurídica funciona, na prática, apenas como uma tentativa do governo de pressionar o Senado politicamente após a derrota inédita sofrida por Lula na indicação ao Supremo. A leitura de aliados do senador é de que o problema central não é regimental, mas político, e que insistir no nome de Messias sem uma recomposição prévia da relação entre Planalto e Senado tende a ampliar ainda mais o desgaste entre os dois lados.

Há cerca de três semanas, o Senado rejeitou o nome de Jorge Messias para a vaga aberta no STF em uma derrota histórica para o governo Lula. O advogado-geral da União recebeu 34 votos favoráveis, sete a menos do que o necessário para aprovação. Foi a primeira vez desde a redemocratização que um indicado ao Supremo acabou barrado pelo plenário da Casa.

Dentro do governo, a avaliação majoritária é de que a derrota foi articulada por Alcolumbre, que desde o início teria resistido à escolha de Messias para o Supremo. O presidente do Senado defendia nos bastidores o nome de seu antecessor e aliado político, Rodrigo Pacheco, para a vaga. Publicamente, porém, Alcolumbre sempre negou ter atuado contra o AGU.

Nos últimos dias, Lula passou a verbalizar a aliados que não pretende tratar a derrota de Messias como um episódio encerrado. Segundo relatos, o presidente considera que a rejeição representou não apenas um revés político, mas uma afronta direta à prerrogativa constitucional do chefe do Executivo de indicar ministros do STF. Auxiliares próximos afirmam que Lula passou a demonstrar incômodo com o que considera uma tentativa do Senado de impor limites à sua autoridade política e institucional.

A resistência do presidente em abandonar o nome de Messias ganhou força justamente no momento em que setores do PT e integrantes da base aliada passaram a defender uma mudança de estratégia após a derrota. Nos dias seguintes à votação, aliados do governo chegaram a discutir reservadamente nomes alternativos para a vaga no Supremo, inclusive diante da pressão de movimentos ligados ao governo e de alas do partido pela indicação de uma mulher para a Corte. A hipótese, contudo, perdeu espaço rapidamente após Lula reafirmar a interlocutores a intenção de insistir no atual chefe da AGU.

Veja também