A- A+

ELEIÇÕES 2026 Insistência do PL em vice do Centrão para Flávio deve empurrar definição para prazo limite União Brasil, PP, Republicanos e Podemos indicaram que vão adotar neutralidade, mas campanha de Flávio quer usar o prazo máximo das convenções, de 5 de agosto, para tentar aliança

A decisão do entorno do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de ter uma candidata a vice de um partido do Centrão deve levar a definição do cargo para perto do prazo final de registro de candidaturas. A convenção que lançou o senador como candidato a presidente aconteceu no último sábado, mas sem a escolha de quem vai ser sua colega de chapa.

Flávio e articuladores de sua campanha já disseram que têm preferência em ter uma mulher como vice. A ideia é usar todo o prazo disponível para as convenções partidárias, que vai até o dia 5 de agosto, para fazer a definição.

A federação formada pelos partidos União Brasil e PP já comunicou a Flávio que vai adotar neutralidade e recusou entrar na coligação do senador. Da mesma forma, o Republicanos tentou acordos estaduais com o PL em troca de apoiar Flávio nacionalmente, mas não houve avanço nas negociações e a tendência também é pela neutralidade.

O PL avalia algumas opções dentro do partido como opção de vice, como as deputadas Júlia Zanatta (SC), Priscila Costa (CE) e Bia Kicis (DF).

Kicis tem indicado preferência para disputar o Senado no Distrito Federal, mas Zanatta e Costa já sinalizaram maior abertura a ser vice de Flávio.

Apesar disso, Flávio e integrantes do PL desejam insistir em atrair outros partidos e se recusam a definir antecipadamente que a candidata a vice vai ser do PL. A estratégia é usar todo o tempo disponível para tentar aliança com outro partido.

Entre os nomes já cotados para ser vice de Flávio estavam o da ex-presidente da Caixa Daniella Marques (Republicanos) e o da senadora Tereza Cristina (PP-MS).

Além das dificuldades em fechar uma aliança com o Republicanos, a escolha de Marques enfrenta resistências no PL. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, já disse que ela não traria voto para chapa e que Tereza teria um perfil político que somaria mais para a campanha de Flávio.

Apesar disso Tereza Cristina se reuniu com o próprio Valdemar e comunicou a ele que não seria vice, já que seu partido caminha pela neutralidade.

A presidente do Podemos, deputada Renata Abreu (SP), também chegou a ser citada como opção de vice por alguns integrantes do PL, mas o Podemos também apontou o cenário como improvável. O partido tem preferência pela neutralidade, já que apoia o PT em alguns estados.

A convenção nacional do Republicanos está marcada para o dia 4 de agosto. Já a da federação União-PP deve acontecer no dia 5, última data do prazo. Apesar de ainda não terem divulgado publicamente a posição nas eleições, os comandos das três legendas dizem que dificilmente a decisão da neutralidade será revertida.

Uma reconciliação entre Flávio e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, após semanas de trocas de acusações públicas e queixas de Michelle de que o presidenciável teria minimizado sua importância política, é encarada por aliados do candidato bolsonarista como um fato positivo e um caminho para agregar outros apoios.

Apesar disso, integrantes de partidos do Centrão avaliam que a reaproximação é um assunto interno do grupo bolsonarista e que não há reflexos em uma tentativa de aliança com os partidos.

A relação de proximidade entre Flávio e Daniel Vorcaro, protagonista do escândalo de fraude financeira do banco Master, afastou um apoio dos partidos do Centrão ao candidato do PL.

O presidente do PP, Ciro Nogueira, que já foi alvo de operação da Polícia Federal que investigou o uso de seu mandato para beneficiar Vorcaro, é um dos principais responsáveis pelo afastamento.

O dirigente partidário tem negado irregularidades e se queixou a aliados da forma como Flávio tratou o episódio da operação da PF, adotando distanciamento político.

Diante do cenário do enfraquecimento de Flávio, os partidos, que antes avaliavam apoiar ele, pretendem agora deixar cada estado livre para construir uma aliança com o projeto presidencial que mais beneficiar a legenda na eleição para deputado.

Veja também