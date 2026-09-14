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ELEIÇÕES 2026 Inspirado em turnê de Bob Dylan, Renan Santos percorre País de ônibus na reta final da campanha A campanha itinerante parte da capital paulista na próxima terça-feira, 15, com primeira parada em Vinhedo (SP)

O candidato da Missão à Presidência da República, Renan Santos, vai passar as últimas semanas de campanha na estrada, percorrendo o Sul e o Sudeste do País a bordo de um ônibus amarelo.

A estratégia foi inspirada na lendária turnê Rolling Thunder Revue, em que Bob Dylan cruzou os Estados Unidos nos anos 1970, fazendo shows em cidades pequenas e locais de menor porte - embora, àquela altura, já tivesse fãs para lotar grandes estádios. A turnê virou tema de um documentário do diretor Martin Scorsese que estreou na Netflix em 2019.

A campanha itinerante parte da capital paulista na próxima terça-feira, 15, com primeira parada em Vinhedo (SP). Renan pretende percorrer mais de 25 cidades de sete Estados das regiões Sul e Sudeste. O roteiro inclui capitais como Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e Belo Horizonte, mas a prioridade será visitar municípios com menos habitantes.

De dentro do ônibus, Renan participará de entrevistas e sabatinas e fará transmissões ao vivo ao longo da viagem. A ideia da campanha é mantê-lo no ar durante boa parte do dia, tanto nos deslocamentos pela estrada quanto nos atos de campanha nas cidades visitadas.

Acompanham Renan durante todo o trajeto a coordenadora de sua campanha, a vereadora de São Paulo Amanda Vettorazzo (União Brasil), e o candidato a deputado federal pelo Paraná Pedro Deyrot (Missão). Outros candidatos do partido devem se juntar ao grupo ao longo das mais de duas semanas de viagem.

A caravana está prevista para terminar em 1º de outubro, no Rio de Janeiro, onde Renan desembarca para participar do debate da Globo. Antes disso, o candidato fará três paradas em São Paulo: no debate do Flow, na sabatina da Record e no debate da mesma emissora.

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