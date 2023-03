A- A+

A rede social Instagram pôs um alerta no perfil da atriz e ex-secretária da Cultura no governo Bolsonaro (PL) Regina Duarte sobre desinformação. O usuário, ao tentar seguir o perfil da atriz, recebe uma mensagem dizendo que a conta dela costuma publicar fake news.

“Esta conta publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra nossas Diretrizes da Comunidade”, alerta o Instagram.

Durante as eleições, a atriz bolsonarista publicou diversas fake news sobre o processo e a crise humanitária que vive o povo yanomami.

Em uma publicação, Regina, sem qualquer embasamento, insinuou que o presidente Lula (PT) teria sido escolhido como chefe do Executivo por um complô do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral (STF).

Regina Duarte também questionou a eficácia das vacinas contra a Covid-19. “Eu me preocupo com que sejamos sujeitos à obrigatoriedade de tomar mais uma vacina. Então já não ficou provado que vacinas não impedem contágio nem consequências maléficas aos nossos organismos? Prefiro a liberdade de confiar em estimulantes e revigorantes da capacidade de minha defesa, ou seja, da capacidade imunológica do meu organismo”, diz um post da atriz.

