"Instituições não são feitas só de tijolos", diz Alexandre de Moraes sobre ataques ao STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta terça-feira (17) que "as Instituições não são feitas só de tijolos" e que as "estruturas" da Corte serão reconstruídas após os ataques terroristas do dia 8 de janeiro. Moraes é o relator das ações que investigam os atos golpistas.

A declarações de Moraes foi feita ao divulgar uma campanha lançada pelo STF, chamada de "Democracia inabalada", que tem como objetivo mostrar que a Corte resistiu à manifestação que depredou seu prédio.

"O STF foi danificado por terroristas. Mas as Instituições não são feitas só de tijolos, são feitas de pessoas, coragem e determinação. Vamos reconstruir as estruturas e mostrar que a CF e a Democracia seguem mais fortes do que nunca", escreveu Moraes, em sua conta no Twitter.



Outros ministros também divulgaram a campanha na rede social. O decano da Corte, Gilmar Mendes, "foram severos os danos ao patrimônio público, mas o trabalho do STF em defesa da Constituição nunca foi abalado".

O ministro Luís Roberto Barroso afirmou que "prédios podem ser destruídos", mas que "a democracia é invencível" e que "a história mostra que tiranos, terroristas e outros delinquentes não podem derrotá-la".

