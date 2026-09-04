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BRASIL Instituições são maiores que soma de seus integrantes, diz ministro da Justiça Fala ocorre em meio ao momento de tensão no STF e na presença de autoridades do sistema de Justiça

O ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, afirmou nesta sexta-feira que as instituições republicanas são “maiores que a soma de seus integrantes” e defendeu o respeito a elas como condição para superar os desafios do país. A declaração foi feita durante cerimônia no Palácio do Planalto, em um momento de tensão no Supremo Tribunal Federal (STF).

— Cada instituição republicana é maior do que a soma de seus integrantes e nós não podemos esquecer jamais disso. O respeito e o apreço às instituições é algo fundamental num Estado republicano, democrático de Direito como o Brasil — afirmou.

Wellington não fez referência direta à crise aberta no Supremo pelas revelações envolvendo o caso Master e aos desdobramentos entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça. A fala, porém, ocorreu em meio à repercussão do episódio e na presença de autoridades do sistema de Justiça.





— E somente cultuando e cativando essa convicção é que nós superaremos cada um dos nossos desafios — acrescentou o ministro.

O evento reuniu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do STF, Edson Fachin, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, entre outras autoridades.

A presença de Fachin e Gonet no Planalto ocorre um dia depois de Lula cobrar publicamente dos dois uma atuação para assegurar a “integridade e a confiança” das investigações relacionadas ao caso Master. Fachin também abriu um procedimento para esclarecer questionamentos levantados pela Procuradoria-Geral da República sobre a condução das apurações.

Na mesma cerimônia, Fachin também fez uma defesa do diálogo entre as instituições e afirmou que uma democracia constitucional “não se sustenta sobre um único pilar”, sem mencionar diretamente a crise no Supremo.

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