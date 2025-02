A- A+

Memória Instituto Lula relembra 8 anos da morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia O filho caçula do casal, Luis Cláudio Lula da Silva, compartilhou a homenagem em sua conta no X

O Instituto Lula relembrou nesta segunda-feira, 3, os oito anos da morte de Marisa Letícia, ex-primeira-dama e segunda mulher do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em publicação no Instagram, a fundação destaca que Marisa Letícia "deixou um legado de luta por um Brasil mais democrático".

"Lutou pela democracia, pelos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores e enfrentou as injustiças de uma perseguição política hoje reconhecida com os abusos da Lava Jato", diz o texto da publicação.

O filho caçula do casal, Luis Cláudio Lula da Silva, compartilhou a homenagem em sua conta no X (antigo Twitter). As redes sociais do presidente não fizeram menção à data.

Dona Marisa Letícia morreu em 2017, em decorrência de um acidente vascular cerebral hemorrágico (AVC). Ela e Lula se conheceram na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, onde seu corpo foi velado, e foram casados por 43 anos.





