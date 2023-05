Integrantes do Conselhão pedem que governo atue para rejeitar PEC da Anistia na Câmara

A- A+

Integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, e do Conselho de Participação Social divulgaram nesta segunda-feira (15) uma manifestação contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Anistia que irá livrar de punição partidos que cometeram irregularidades.

A manifestação pede que o governo empenhe esforços em garantir que a PEC seja reprovada.

O texto é assinado por 53 signatários e afirma que a PEC, ao anistiar os partidos, “desmoraliza a justiça eleitoral, reduz a transparência de dados sobre o uso de recursos públicos e enfraquece os mecanismos de fiscalização e controle.”

A manifestação foi endereçada a Casa Civil e a Secretaria de Relações Institucionais e o grupo tentará entregar pessoalmente aos ministros Rui Costa e Alexandre Padilha.

A manifestação critica a PEC por anistiar partidos, pela quarta vez, por não cumprirem legislação que estabelece cotas de financiamento de candidaturas de mulheres e pessoas negras.

“Já passou da hora, e já houve tempo o suficiente para a adaptação das agremiações às regras, de que o combate ao racismo e ao machismo avance em nossas estruturas partidárias e políticas, mudando a vergonhosa realidade de sub-representação de mulheres e pessoas negras na política nacional. E isso só poderá ser feito com a manutenção das penalizações sobre os partidos que não cumprirem tais regras”, diz o texto.

Entre os nomes que assinam estão o da socióloga Neca Setúbal, do ativista negro Douglas Belchior, a presidente do Todos Pela Educação, Priscila Cruz e a filósofa Sueli Carneiro.

De autoria do deputado Paulo Magalhães (PSD-BA), a PEC tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, onde deve ser aprovada nesta terça-feira. O texto, que conta com apoio dos partidos da base do governo e da oposição, pretende altera uma emenda constitucional quanto à aplicação de sanções às legendas que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram valores básicos em razão de sexo e raça. A PEC sugere que não sejam aplicadas penas de qualquer natureza, nem mesmo devolução de valores do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Como mostrou levantamento do Globo, com base na prestação de contas parcial dos candidatos entregue ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a maioria dos partidos não cumpriu as regras de repasses de verbas do fundo eleitoral para candidaturas de mulheres e negros em 2022. Todos os dez partidos com as maiores bancadas no Congresso Nacional — como PL, PT e PSD — tem irregularidades nas cotas afirmativas.

