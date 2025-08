Integrantes do governo evitam comentários sobre prisão domiciliar de Bolsonaro

A- A+

Ministros e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva evitaram comentar a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com um integrante do primeiro escalão da gestão petista, o assunto não é pauta do governo.

Segundo esse auxiliar do presidente que despacha do Palácio do Planalto, não chegou, porém, a haver uma ordem expressa para que a prisão de Bolsonaro não fosse abordada em falas e postagens de integrantes do governo.

A avaliação no entorno de Lula é que se os ministros e o presidente passarem a falar no assunto darão margem à narrativa dos bolsonaristas de que há um conluio entre o governo e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Também poderiam reforçar os argumentos usados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o ex-presidente brasileiro enfrenta uma caça às bruxas no país.

Nesta terça-feira, durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, Lula fez uma menção indireta a Bolsonaro, mas evitou falar da decretação da prisão:

— Não quero falar do que aconteceu com aquele outro cidadão, que tentou dar o golpe. Quero falar é do país.

