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EX-PRESIDENTE Internação de Bolsonaro pode ter sido causada pela alimentação antes de dormir Ex-presidente teve calafrios, falta de ar, tosse e sensação de cansaço extremo antes de ir para o hospital

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado nesta sexta-feira na UTI do hospital DF Star, em Brasília, com quadro de broncopneumonia aguda aspirativa. O problema foi causado por uma gastroparesia, quando o trânsito intestinal é mais lento que o normal.

A condição faz com que os músculos do estômago não funcionem corretamente, fazendo com que a comida permaneça no órgão por mais tempo do que o normal.

Em geral, isso acontece quando a dieta antes de dormir é pesada ou mal mastigada. Ao deitar-se, o alimento volta para a boca e vai até o pulmão pela traqueia. E o paciente tem a sensação de falta de ar, tosse e cansaço extremo.

Bolsonaro tem gastroparesia devido às diversas cirurgias na região do intestino, ocorridas desde o atentado a faca, em 2018.

O ex-presidente não teve febre. O tratamento por enquanto é com antibióticos.

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