Internada na China há três dias, ex-presidente Dilma "responde bem ao tratamento" contra inflamação

A ex-presidente Dilma Rousseff, internada em um hospital da China desde segunda-feira, responde bem ao tratamento, segundo informou sua assessoria numa postagem na rede social X.



"A Presidenta deve receber alta nos próximos dias", informa a postagem, complementando: "Dilma Rousseff passa bem e tem mantido suas atividades de trabalho normalmente durante o período internada. A Presidenta agradece as mensagens de apoio e solidariedade recebidas".

A Presidenta responde bem ao tratamento e deve receber alta nos próximos dias, conforme o protocolo do hospital, que mantém o tratamento integralmente em regime de internação. — Dilma Rousseff (@dilmabr) February 25, 2025

Segundo, ainda, o perfil de Dilma no X, a ex-presidente foi internada no Shangai East Internartional Medical Center, em Xangai, devido a um quadro de neurite vestibular (inflamação no nervo do equilíbrio).





Indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Dilma comanda o New Development Bank (NDB), banco dos Brics, desde março de 2023. A instituição financeira abrange o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

A sede do banco fica em Xangai, na China. Segundo a imprensa internacional, Dilma chegou a suspender agendas que teria nesta segunda-feira como comandante da instituição por conta do quadro de saúde.

Na semana passada, Dilma havia avisado pessoas próximas que provavelmente não iria à reunião dos ministros das finanças do G-20 na Cidade do Cabo nesta semana por causa de uma crise de labirintite.

