Internado, Bolsonaro critica asilo a ex-primeira dama do Peru e retaliação de Moraes à Espanha

O ex-presidente Jair Bolsonaro postou uma foto internado no hospital e criticou nesta sexta-feira as recentes decisões do governo Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Em mensagem nas redes sociais, Bolsonaro disse que "a imagem do Brasil no exterior está sendo dilacerada por quem deveria defendê-la". O ex-presidente criticou o asilo dado à ex-primeira-dama do Peru Nadine Heredia.

"Corruptos condenados por lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos passaram a ser recebidos como 'perseguidos políticos', transportados pela Força Aérea Brasileira e acolhidos com honrarias por um governo que distorce o instituto do asilo para se solidarizar com quem rouba do próprio povo", escreveu Bolsonaro.

Bolsonaro também disse que a decisão de Alexandre de Moraes de negar a extradição de um homem búlgaro que teria cometido crimes na Espanha em 2022 prova que a justiça brasileira está "sendo usada como instrumento de vingança de acordo com os caprichos e vontades de um único homem".

"Traficantes internacionais são mandados para a casa numa confusão vergonhosa que instrumentaliza a justiça para fazer 'retaliação diplomática' contra a Espanha, país que, assim como os Estados Unidos e a Argentina, já reconhece a motivação política por trás de decisões proferidas no âmbito dos inquéritos intermináveis de Alexandre de Moraes e enxerga a criminalização absurda da opinião em nosso território".

Alexandre de Moraes determinou a suspensão do processo de extradição de Vasil Georgiev Vasilev, condenado por tráfico de drogas na Espanha, depois que o país também negou o pedido do STF para enviar o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio de volta ao Brasil.

Na decisão, o ministro afirma que a suspensão da extradição o foi adotada porque a Espanha descumpriu o "requisito da reciprocidade" no tratado de extradição que mantém com o Brasil.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, postou vídeo nas redes sociais caminhando pelos corredores e fazendo exercícios de fisioterapia. O último boletim médico indicou que ele mantém "boa evolução clínica, sem dor e sem outras intercorrências”.

