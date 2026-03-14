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EX-PRESIDENTE Internado com broncopneumonia: Flávio diz que Bolsonaro "escapou por pouco" Senador afirma que, se socorro tivesse demorado mais duas horas, situação do ex-presidente poderia se complicar, com risco de morte

Em mais um comunicado sobre a saúde do pai, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou na manhã deste sábado que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) “escapou por pouco” da morte.

Bolsonaro precisou ser internado na manhã de sexta-feira no hospital DF Star, em Brasília, com quadro de broncopneumonia aguda. O ex-presidente continua estável, mas apresentou piora das funções renais e teve elevação dos marcadores inflamatórios, segundo boletim médico divulgado neste sábado (14). Ele continua na UTI.

Em suas redes sociais, o pré-candidato à presidência disse que, apesar de o quadro do pai estar estável, Bolsonaro correu riscos.

“Ontem, no final do dia, eu conversei com o médico do meu pai, Dr. Leandro Echenique, e o Dr me falou: ‘Flávio, mais uma vez, teu pai escapou por pouco. Porque, se ele ficasse mais uma ou duas horas lá no 19º Batalhão [Papudinha] e não fosse levado ao hospital, ele tinha grandes chances de se complicar”, disse o senador em uma live.

O senador ressaltou que, se o atendimento médico demorasse mais uma ou duas horas, Bolsonaro poderia ter desenvolvido uma infecção generalizada e morrido.





Flávio lembrou de quando Bolsonaro sofreu um acidente na cela, em janeiro deste ano, e acusou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de liberar a ida do ex-presidente ao hospital apenas 24 horas depois. ]

“Se tivesse acontecido isso de novo agora […], se ele demorasse mais uma, duas horas, a chance era de que ele tivesse uma infecção generalizada e, em casos como esse, uma a cada duas pessoas sobrevivem”.

O pré-candidato à presidência agradeceu os apoiadores que ficaram de jejum pela melhora de Jair Bolsonaro. Na sexta, o senador pediu que aos seguidores que parassem de comer de meia-noite até às 6h deste sábado e orassem pelo pai.

“Acredito que esteja tudo bem, agora ele está sob monitoramento constante, permanente. Deve ficar uns bons fias internado, porque foi grave. Foi a vez que mais encheu os pulmões dele com líquido”, concluiu Flávio.

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