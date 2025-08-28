A- A+

BRASIL Internado em Niterói, Eduardo Suplicy passa por cirurgia para colocar marca passo Boletim mais recente de hospital indica que deputado estadual está estável e segue sob monitoramento

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) passou por uma cirurgia na noite desta quarta-feira para colocar um marca passo. Segundo o boletim mais recente do Hospital Niterói D’Or, Suplicy encontra-se estável e segue sob cuidados e monitoramento. "O procedimento foi realizado com sucesso, sem intercorrências", diz a nota.

Apesar da internação, Suplicy manteve agenda de participação no Congresso Latino-Americano da Renda Básica, realizado na cidade fluminense. O petista passou mal nesta terça-feira e foi encaminhado do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, de Maricá, para Niterói às pressas. De acordo com o hospital, Suplicy foi prontamente atendido nesta quarta-feira e após exames teve identificada uma arritmia cardíaca

Em setembro de 2023, Suplicy revelou ter sido diagnosticado com Parkinson e iniciado tratamento com Cannabis medicinal. O petista, hoje com 84 anos, afirmou que a doença foi detectada em estágio inicial, com sintomas leves.





Suplicy participava do 24º Congresso da Rede Mundial de Renda Básica (Basic Income Earth Network - BIEN), que tem como tema o "Renda Básica e Economia Solidária: Novos Horizontes para a Proteção Social" e é realizado em Maricá e Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Sua luta pela instituição da renda básica universal é sempre lembrada como de grande importância para o combate à desigualdade social, e sua personalidade é descrita como "autêntica".

Eleito com 807 mil votos para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) em 2022, Suplicy é um dos parlamentares mais populares do PT. Naquele ano, o nome mais votado do partido para a Câmara dos Deputados, por exemplo, foi Gleisi Hoffmann, com 261 mil votos.

Economista, professor universitário e administrador de empresas, Eduardo Matarazzo Suplicy nasceu na capital paulista em 21 de junho de 1941. Senador por 24 anos, foi eleito pela primeira para o cargo, pelo Partido dos Trabalhadores, em 1990, e reeleito em 1998 e 2006. Graduado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (EAESP/FGV) e em Economia pela Universidade Estadual de Michigan (EUA), ele também concluiu Mestrado e Doutorado (PhD) pela instituição americana.

Em 2016, Suplicy recebeu título de Doutor Honoris Causa da Université Catholique de Louvain (UCL/Bélgica). Ele foi professor-visitante na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, entre os anos 60 e 70 e tornou-se professor da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas em 1966, onde chegou ao cargo de professor-titular e ministrou aulas até se aposentar, em 2012.

