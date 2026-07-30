A- A+

Polícia Federal Interpol: saiba o que significa lista de difusão prateada que a PF avalia incluir Flávio Bolsonaro Ferramenta recente tem como objetivo facilitar a identificação de patrimônio e valores mantidos em outros países

A Polícia Federal avalia pedir a inclusão do senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na chamada difusão prateada da Interpol. A ferramenta da polícia internacional é recente, criada em 2025 e em fase piloto, e voltada ao rastreamento internacional de bens e ativos.

A partir da difusão prateada, as autoridades estrangeiras poderão localizar ativos vinculados aos investigados e, conforme a legislação de cada país, comunicar sua existência às autoridades brasileiras ou até adotar medidas para bloqueá-los.

A ferramenta funciona de forma semelhante à difusão vermelha da Interpol — utilizada para localizar pessoas procuradas pela Justiça —, mas tem como objetivo facilitar a identificação de patrimônio e valores mantidos em outros países. O mecanismo foi utilizado pela primeira vez no início do ano passado contra um mafioso italiano e viabiliza a cooperação internacional na identificação de bens.

A possibilidade passou a ser analisada após a abertura do inquérito motivado pelo áudio, revelado pelo site The Intercept Brasil, em que Flávio Bolsonaro cobra de o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, recursos destinados ao filme "Dark Horse", sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro . Os investigadores trabalham com a hipótese, já mencionada por pessoas próximas ao senador, de que os recursos foram integralmente enviados ao exterior e podem ter sido desviados de sua finalidade. O repasse seria de R$ 61 milhões.

Procurada, a defesa de Flávio não respondeu. Quando foram divulgadas as informações sobre o financiamento do filme, o senador negou que os recursos tenham sido destinados ao irmão, o deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que vive nos EUA. Em nota, o parlamentar afirmou que se trata de "falsa a insinuação" e sustentou que "os aportes foram direcionados a um fundo específico da produção, com estrutura jurídica própria e fiscalização nos Estados Unidos".

Segundo integrantes da investigação, ainda não há pedido formal para incluir Flávio na lista da Interpol. A medida é considerada uma alternativa caso os instrumentos tradicionais de cooperação jurídica internacional não sejam suficientes para rastrear os valores.

Veja também