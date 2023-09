A- A+

STF Intérprete do Hino, Maria Bethânia não cobra cachê na posse de Barroso no STF Cantora foi convidada pessoalmente pelo novo presidente da corte e terá recepção especial

Uma das maiores vozes da música popular brasileira, Maria Bethânia não cobrou cachê para interpretar o Hino Nacional na sessão solene que marcará a posse de Luís Roberto Barroso como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira. O ministro, conhecido admirador da cantora baiana, a convidou pessoalmente para a apresentação.

Maria Bethânia também contará com uma recepção especial, feita por uma equipe de funcionários destacada para cuidar dela.

O novo presidente da corte já demonstrou outras vezes ser fã das canções de Bethânia, inclusive recomendando playlists com músicas dela aos seguidores no X (ex-Twitter). A apresentação foi confirmada pela assessoria do STF.

Antes da apresentação da cantora, a ministra Rosa Weber, atual presidente da Corte, fará a abertura da sessão solene. Depois da execução do Hino, Barroso vai ler o Termo de Compromisso, e o diretor-geral da Secretaria do Tribunal, Miguel Piazzi, fará a leitura do Termo de Posse. O documento é assinado e o novo presidente do STF é oficialmente empossado. Barroso e Rosa, em seguida, trocam de lugares na bancada do plenário.

O novo vice-presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, também lerá seu termo de compromisso e assinará o termo de posse do posto.

Há ainda as manifestações comemorativas da Procuradoria-Geral da República e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), antes do pronunciamento do novo presidente do STF, que encerra a cerimônia. Ao final, os presentes podem ainda cumprimentá-lo, no salão lateral.

Após a cerimônia oficial, que contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), será promovida uma festa pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) com ingressos a R$ 500 esgotados desde semana passada.

