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BRASIL Intervenção de militantes rivais gera confusão em atos do 1º de Maio no DF e em SP Manifestação na Avenida Paulista reuniu menos de uma centena de pessoas e frustou grupos de esquerda que tradicionalmente ocupam endereço na data

Manifestações realizadas no Dia do Trabalho por grupos de esquerda, em Brasília, e da direita, em São Paulo, tiveram confusões no dia 1º de maio.



Na capital federal, um ato organizado pela Central Única de Trabalhadores (CUT) chegou a ter troca de socos após um grupo aparecer com um boneco em tamanho real do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que foi entendido como provocação pelos participantes do evento.



Já na Avenida Paulista, manifestantes bolsonaristas ouviram gritos de “sem anistia”, e uma mulher foi empurrada pelo grupo que participava do ato.

A manifestação na região central de São Paulo, que reuniu menos de uma centena de pessoas, recebeu autorização do prefeito Ricardo Nunes (MDB) para ocorrer das 11h às 17h, com meia hora de intervalo para almoço.

O aval da gestão Nunes e da Polícia Militar ao ato frustrou movimentos de esquerda que tradicionalmente ocupam o local no Dia do Trabalho.

Boletim de ocorrência

Os organizadores levaram uma bandeira com os dizeres “Flávio presidente, Bolsonaro livre e Supremo é o povo”. No início da tarde, alguns transeuntes passaram a criticar os manifestantes, com gritos de “sem anistia”, palavrões e provocações. Uma jovem, Érica Borges, de 19 anos, discutiu com integrantes do grupo.





Outra mulher, que preferiu não se identificar, foi empurrada pelos manifestantes, caiu no chão e machucou a orelha. Ela afirmou que iria registrar boletim de ocorrência.

O trio elétrico dos organizadores do ato em São Paulo contava com bonecos do ex-presidente Jair Bolsonaro e um “Tio Sam”, personagem que simboliza os Estados Unidos, vestido com um terno que misturava as bandeiras americana e brasileira.

Em Brasília, por sua vez, a presença de uma figura de papelão do ex-presidente, em tamanho real, foi o estopim de uma confusão no ato organizado pela CUT e por grupos de esquerda. O evento, que tinha como pauta o fim da escala 6x1, aconteceu no Eixão Sul.

Diante da presença de apoiadores de Bolsonaro com um boneco, manifestantes passaram a trocar insultos e socos com os bolsonaristas. Na confusão, o boneco chegou a ser arremessado e quebrado.

Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal disse que “pessoas com posicionamentos ideológicos divergentes iniciaram provocações e embates verbais entre si”.

A PM-DF disse ainda ter agido com celeridade:

“As equipes policiais atuaram de forma rápida restabelecendo a ordem pública sem registro de ocorrências graves”, completou a nota da corporação.

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