A- A+

Invasão Golpista Intervenção no Governo do Distrito Federal começa a ser cogitada Caminho seria o melhor para garantir a volta à normalidade em Brasília

Após a invasão do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, especialistas já começam a falar de uma possível intervenção no Governo do Distrito Federal por parte do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o professor de Direito Constitucional, essa é uma medida que cabe diante das imagens de leniência do GDF, em especial o governador Ibaneis Rocha, com os invasores - inclusive imagens de PMs tirando fotos com os golpistas.

Ele diz que nesse caso, cabe o que está previsto no inciso III do art. 34 da Constituição que prevê:

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:

III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública

Ou seja, para garantir a volta da normalidade em Brasília, será necessário que Lula decrete a intervenção no Governo do Distrito Federal, nomeie um interventor para que ele, em seguida, nomeie um novo secretário de Segurança Pública. Atualmente, esse posto é ocupado pelo ex-ministro da Justiça do Governo Bolsonaro, Anderson Torres.

Pelo Twitter, o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, também defendeu a intervenção:

"Face à grave crise penso que deve haver intervenção no governo do DF e iniciar uma operação de desocupação dos prédios dos três Poderes da República . E que os presidente dos Poderes solicitem as FFAA para ficarem de prontidão e assumirem a segurança da esplanada se a PM falhar".

Veja também

Brasília Túlio Gadêlha envia ofício para que Congresso Nacional seja convocado em caráter de emergência