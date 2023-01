Interventor afirma que "não há hipótese" de ataques violentos se repetirem

A- A+

O interventor na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, afirmou que ataques violentos às sedes de instituições democráticas, como os ocorridos no domingo passado, não voltarão a ocorrer. Ele concedeu uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (11) e voltou a criticar o ex-secretário da pasta Anderson Torres, alvo de um mandado de prisão por suspeita de omissão, que teria facilitado os ataques ao Congresso, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal.

— Não há hipótese de se repetirem os atos de vandalismo.

Ex-ministro do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Anderson Torres está nos Estados Unidos, de férias. De acordo com Ricardo Cappelli, ele viajou no próprio domingo, dia em que os terroristas invadiram os prédios do três Poderes em Brasília e protagonizaram cenas de depredação.

— Anderson Torres assumiu o cargo no dia 2, realizou diversas trocas de comando na Secretaria de Segurança e viajou no dia 8 para os Estados Unidos.

Ele falou ainda sobre os novo atos bolsonaristas convocados para esta quarta-feira. De acordo com Cappelli, no caso de Brasília, onde ocorreram os ataques no domingo, os manifestantes não serão autorizados a entrar na Esplanada dos Ministérios, tampouco se aproximar da Praça dos Três Poderes. Eles serão mantidos a cerca de 1 quilômtero do Congresso.

A medida está emparada por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que nesta quarta-feora proibiu a interrrupção do trânsito em todas as áreas urbanas do país, justamente para desestimular a realização de outras investidas terroristas.

