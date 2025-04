A- A+

EX-PRESIDENTE Intimação, visita de Malafaia e missa de Padre Kelmon: como foi o dia de Bolsonaro no hospital Ex-presidente publicou vídeo discutindo com a oficial de justiça do STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta quarta-feira uma intimação para se defender na ação penal por tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal (STF). Quando recebeu a notícia, Bolsonaro chegou a discutir com a oficial de justiça que o entregou o documento e gritou com um dos presentes no quarto do hospital. Durante a tarde, o presidente ainda recebeu a visita do pastor Silas Malafaia.

O ex-presidente divulgou um vídeo em suas redes sociais que mostra o momento em que recebe a oficial de Justiça. Na gravação, ele questiona se a profissional tinha "ciência que estava em uma UTI" e se exalta com uma pessoa que o interrompe para falar que sua pressão havia subido.





Bolsonaro está há dez dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília. De acordo com assessores, o ex-presidente teve um aumento de pressão arterial no momento em que recebeu a notificação. Questionado sobre a informação, o hospital informou não ter sido autorizado pela família a divulgar o boletim médico do ex-presidente, o que vinha ocorrendo diariamente desde sua internação.

Após cerca de dez minutos em que intercala críticas ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, e a Lula, Bolsonaro assinou a notificação, o que dá início à contagem do tempo para que ele apresente sua defesa.

Missa

eira, o ex-candidato à presidência Padre Kelmon (PL-RJ) celebrou uma missa em frente ao hospital. O padre disse que Bolsonaro pediu para que ele seja candidato a deputado federal nas próximas eleições de 2026, por São Paulo.

Todos os dias um grupo de apoiadores do ex-presidente faz orações e canta louvores, pedindo a melhora de Bolsonaro. A maior parte deles vinculada a igrejas evangélicas.

A missa de padre Kelman substituiu um desses momentos de oração. O padre afirma ser da igreja cristã ortodoxa.

Visita de Silas Malafaia

Bolsonaro recebeu pelo menos dois aliados políticos durante internação no hospital DF Star, em Brasília. Na quarta-feira, o pastor Silas Malafaia, da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, visitou Bolsonaro em seu quarto de hospital. Apesar do espaço ser particular, o ex-presidente ainda recebe cuidados em uma Unidade Terapia Intensiva (UTI). Na terça, Bolsonaro recebeu o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto.

Malafaia criticou a intimação de Alexandre de Moraes a Bolsonaro dentro do hospital. O STF alega que só notificou o ex-presidente porque ele gravou uma live no dia anterior;

— Bolsonaro fez uma live porque ele é um desobediente de médico. É uma desculpa esfarpada do STF. O médico disse que ele está tomando remédios que mexem no equilíbrio mental e emocional, ele pode ter variações, como um cara desse vai ouvir o advogado e dizer o que quer na defesa -- disse Malafaia à imprensa na porta do hospital.

Veja também