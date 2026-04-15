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Política "Inusitada", candidatura de psiquiatra pode ser solução para o Brasil, defende Waldemar Oliveira Novo líder do Avante na Câmara dos Deputados, o pernambucano Waldemar Oliveira foi quem apresentou o presidente nacional da sigla, Luís Tibé, ao psiquiatra e escritor Augusto Cury

Novo líder do Avante na Câmara dos Deputados, o pernambucano Waldemar Oliveira foi quem apresentou o presidente nacional da sigla, Luís Tibé, ao psiquiatra e escritor Augusto Cury. Do contato, surgiu a possibilidade de o intelectual disputar a Presidência da República pelo partido. Em entrevista ao podcast Direto de Brasília, Waldemar falou sobre a polarização política brasileira, entre os grupos do presidente Lula (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e, em tom leve, disse acreditar que o País precisa de alguém ponderado, como o psiquiatra.

“Pode ser uma solução, não é? Realmente, às vezes, a gente está no Congresso discutindo um projeto de lei de direito ambiental, meio ambiente, e vem alguém para dizer que Lula é presidiário e o outro para dizer que Bolsonaro é homicida. Isso não tem nada a ver com o projeto de lei. Uma vez o presidente até perguntou minha opinião, e eu disse para cortar a palavra. Inocêncio (Oliveira, ex-deputado) cortava. Se você está ali para discutir a questão do projeto de lei, você tem que discutir essa questão. Agora, no pequeno expediente, tem aquele tempo em que você se inscreve para dizer o que quiser. Então, acho que o Congresso e o Brasil estão precisando de muita razoabilidade, de pessoas equilibradas. Quem sabe um psiquiatra para controlar essa situação”, disse Waldemar Oliveira.

“Eu conheço Cury há algum tempo, da advocacia. Ele é amigo de um compadre meu, uma pessoa muito culta, muito inteligente, muito preparado, com doutorado, diversos livros escritos, professor universitário. Ele está com essa ideia de lançar o nome como pré-candidato a presidente da República e ver o que a população acha dessa possibilidade. Na verdade, é uma tendência de renovação, é um cara extremamente equilibrado, que não é radical e não gosta de radicalismo”, observou o parlamentar.

Apesar do nome de Cury ter chamado a atenção quando ganhou o noticiário político, Waldemar ainda não está convencido sobre a consolidação da candidatura. Ele lembrou do ex-correligionário André Janones, recém-filiado ao PT, que em 2022 ensaiou sair candidato a presidente e recuou, conquistando um mandato federal por Minas Gerais.

“Acho que é uma candidatura inusitada, uma novidade. Ele está como pré-candidato, a gente vai ter as convenções em julho, quando se decidirá realmente pela candidatura dele. Vai ser feita uma pesquisa, ele vai analisar se realmente vale a pena ou não a candidatura. Acho que a tendência natural é que, se ele crescer nas pesquisas, ele seja candidato. Senão, acho que ele vai fazer como o Janones fez, retroagir e retirar a candidatura. É minha opinião, mas ele, apesar de não ter experiência política, é um cara extremamente preparado e creio que pode surpreender”, completou Waldemar.

Há quatro anos como vice-líder do Governo Lula na Câmara Federal, o pernambucano revelou ter dúvidas sobre a candidatura do presidente à reeleição este ano. Waldemar avalia que o conjunto desfavorece a postulação, mas admite que o petista “não é de correr da parada”. “O presidente já foi candidato diversas vezes, está com 80 anos de idade, indo para 81. Acho que já prestou o seu serviço à nação. Não sei se ele realmente vem candidato. Eu tenho dúvida. Se eu fosse ele, eu iria descansar”, admitiu Waldemar.

“É o conjunto da obra. Eu faço uma campanha de deputado em Pernambuco, que tem ali 160 quilômetros de um litoral ao outro, e tem 700 quilômetros de Recife a Afrânio, Petrolina ou Araripina. É cansativo. Imagina rodar esse Brasil, esse continente. Mesmo em jato particular de campanha, o que quer que seja, é realmente cansativo. Eu tenho 53 anos, faço atividade física todo dia, fui atleta minha vida toda e eu me sinto muito cansado naquele período eleitoral e no pré-eleitoral. Imagine rodar o Brasil inteiro”, completou. “Tem Fernando Haddad e Camilo Santana, que acho que são dois pré-candidatos bons, no caso de o presidente não ir para a reeleição. Mas acho que para derrotar o Flávio Bolsonaro (PL), teria que ser o presidente. Senão facilita a vida do Flávio”, colocou Waldemar.

Apesar das ponderações, o vice-líder do governo diz que não vê como Lula não querer encarar o desafio. “Ele não é de correr da parada, ele é de enfrentar o problema. Conheço bem, sou vice-líder dele há quatro anos. As pesquisas mostram que ele tem condições de ser eleito. Não é eleição fácil, mas acho que para derrotar o Flávio, teria que ser ele. Por que ele iria desistir da reeleição? Para não botar no currículo que perdeu na última disputa? Não seria assim”, concluiu o parlamentar.

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