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caso master Investigação aponta trocas de dirigentes antes de aportes Além do ex-governador, também foi alvo ontem da oitava fase da Operação Compliance Zero o lobista Ricardo Siqueira Rodrigues

A Polícia Federal afirma que as investigações identificaram mudanças "estratégicas" na composição da cúpula do Rioprevidência pouco antes do início da série de investimentos no Banco Master. Para a PF, o "sincronismo" entre reuniões do ex-governador do Rio Cláudio Castro (PL) com o banqueiro Daniel Vorcaro e os aportes financeiros, somado à troca de integrantes da diretoria do fundo, à supressão de etapas técnicas no processo decisório e à ausência de justificativas formais para as operações, reforça a suspeita de interferência política de Castro nas aplicações.

Além do ex-governador, também foram alvo ontem da oitava fase da Operação Compliance Zero o lobista Ricardo Siqueira Rodrigues, o ex-presidente do Rioprevidência Deivis Marcon Antunes, o ex-diretor de Investimentos Eucherio Lerner Rodrigues, o ex-gerente de Investimentos Pedro Pinheiro Guerra Leal e a ex-gerente de Controle Interno e Auditoria Fernanda Pereira da Silva Machado. As defesas não haviam se pronunciado até a noite de ontem. Ao todo, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão no Rio e no Distrito Federal.

Endereços ligados a Deivis Antunes foram vasculhados na manhã de ontem. O ex-presidente do Rioprevidência foi preso em fevereiro, após desembarcar no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, vindo dos Estados Unidos. Segundo investigadores, ele deveria seguir em conexão para o Aeroporto do Galeão, no Rio, mas não pegou o voo previsto, alugou um carro e seguiu pela Rodovia Presidente Dutra.

A PF e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) montaram operação conjunta e interceptaram Deivis em Itatiaia, no sul do Rio. Ele havia deixado a presidência do Rioprevidência em 23 de janeiro, após a deflagração da primeira fase da Operação Barco de Papel.

Lava Jato

Já o lobista Ricardo Siqueira Rodrigues é suspeito de ter feito a intermediação que viabilizou os aportes de R$ 970 milhões do Rioprevidência em letras financeiras do Master. A investigação identificou trocas de mensagens entre Rodrigues e Vorcaro em que o lobista afirma que os aportes do fundo em letras financeiras do banco dependiam de alinhamento político. Ele ainda disse que o Rioprevidência teria um "dono".

Agora implicado no caso Master, Ricardo Rodrigues foi delator na Operação Lava Jato e em outras investigações da PF.

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