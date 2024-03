Investigado, Bolsonaro se escondeu em embaixada da Hungria, diz NYT

A- A+

Em 8 de fevereiro, a Polícia Federal do Brasil confiscou o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro e prendeu dois de seus ex-assessores sob acusações de terem planejado um golpe depois que ele perdeu as eleições presidenciais de 2022.

Quatro dias depois, Bolsonaro estava na entrada da Embaixada da Hungria no Brasil, esperando para entrar, de acordo com imagens da câmera de segurança da embaixada obtidas pelo The New York Times.

Veja também

Bolsonaro PF vai investigar intenção de Bolsonaro de ir à embaixada da Hungria