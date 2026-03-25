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educação Investir em universidade e saúde não pode estar na rubrica de gasto; é investimento A declaração foi feita durante a inauguração de novas alas do Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (25) que investimentos em universidades não podem estar na rubrica de gastos do governo federal e sim de investimentos. A declaração foi feita durante a inauguração de novas alas do Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar).

"Investir em universidade, na saúde e educação não pode estar na rubrica de gastos, tem que estar na rubrica de investimento, é um investimento precioso. Isso é muito difícil compreender", disse Lula.

O presidente disse ainda que a imprensa brasileira ignora resultados fiscais do governo e afirma que investimentos educacionais do Executivo são gastos. Segundo Lula, isso ocorre porque os veículos de comunicação tratam os mais pobres como "pessoas invisíveis".

"A contabilidade muitas vezes é feita pela imprensa. A gente mal termina o ano, a gente fez tudo certinho, bonitinho, déficit zero, mas a primeira manchete no dia 1 de janeiro é o seguinte: governo vai gastar demais e ter déficit. A gente passa a governar com base nessas manchetes de jornais porque, para essa gente, os pobres são tratados como pessoas invisíveis. Pobre não existe para uma parte da elite brasileira", afirmou Lula.

Lula afirmou que os prefeitos que pedirem para ele a construção de institutos federais terão as instalações feitas pelo governo desde que disponibilizem o terreno. Em tom de brincadeira, o presidente disse que, caso não haja recursos, que é para procurar o novo ministro da Fazenda, Dario Durigan.

"O cara pediu, vai ter. O Camilo vai ver. Não tem dinheiro? Arruma dinheiro. Vai lá para o Dario e diga que é preciso mais dinheiro para a educação", disse o presidente.

O petista declarou que é necessário utilizar a arrecadação do governo para investir em equidade entre as classes mais baixas. Ele destacou a dificuldade de aprovar a criação do Prouni e a cota para pessoas negras nos dois primeiros mandatos na Presidência (2003-2010).

"O dinheiro que a gente arrecada tem que ser distribuído de forma justa, mas mais justa para aqueles que não têm nada. Para aqueles que precisam levantar a cabeça, respirar e comer. É isso que nós fazemos no Brasil", disse Lula.

Fazendo um balanço das gestões passadas, o presidente disse que a criação da Universidade Federal Latino-Americana (Unila), em janeiro de 2010, buscou criar uma identidade entre a região. Segundo ele, é uma forma de se evitar que os países fiquem influenciados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Nós criamos a Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana), para ter uma consciência latino-americana porque, se não, vai todo mundo seguir o hemisfério do Trump. A América Latina tem que ter personalidade", disse o presidente.

Assim como nas outras agendas em São Paulo nesta quarta, Lula criticou a ausência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no evento do governo federal. Segundo o presidente, Tarcísio e o secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, deveriam ter comparecido por uma "questão de gentileza e respeito".

Para contrapor Tarcísio, Lula destacou a presença do prefeito de São Carlos, Netto Donato (PP), na agenda. Na eleição municipal de 2024, ele venceu o ex-prefeito Newton Lima (PT).

"O prefeito acabou de derrotar o Newton em uma eleição. Eu poderia pensar que aquele prefeito que derrotou o meu PT, não vou nem conversar com ele. Não, ele é prefeito da cidade, foi eleito pelo povo, eu respeito o resultado da decisão e ele está aqui", disse o presidente.

Nesta quarta, Lula inaugurou novas áreas do HU-UFSCar. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), a ampliação foi possível graças a investimentos que incluem R$ 25,6 milhões do Novo PAC, além de R$ 5,8 milhões pela Rede Ebserh e R$ 2,5 milhões via emenda parlamentar.

O presidente está fazendo uma maratona de eventos pelo interior de São Paulo. De manhã, ele visitou os municípios de Gavião Peixoto e Araraquara. Ainda em São Carlos, Lula vai visitar o centro de manutenção da companhia aérea Latam, o maior da América do Sul no segmento.



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