Brasil IOF: maioria do União Brasil quer derrubar decreto de Lula, diz líder do partido Presidente do Republicanos afirma que irá trabalhar a favor de revogação de ato

A bancada do União Brasil decidiu apoiar os projetos de decreto legislativos (PDLs) que pedem o cancelamento do aumento de IOF. De acordo com o líder do partido a decisão dos deputados em reunião foi praticamente unânime.

— O União levou para a reunião de bancada, e a maioria dos deputados sinalizaram positivamente para os PDLs — disse Pedro Lucas (União-MA)

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP), também diz que vai defender os projetos, e trabalhar para que eles sejam pautados.

— Vou defender (que pautem). Se existe

