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fuga Ipso/Ipec: 45% dos brasileiros aprovam Moraes ter pedido passaporte de Flávio; 44% são contra O levantamento também questionou como os respondentes avaliavam a saída de Flávio do país depois de perder as eleições

A última pesquisa Ipsos/Ipec, divulgada nesta terça-feira (17) mostra um empate entre os brasileiros no que pensam a respeito da decisão do ministro Alexandre de Moraes de pedir os passaportes de Flávio Bolsonaro (PL) e proibir sua saída do país É de 45% a parcela que considera que ele agiu bem e de 44% a que acha que ele agiu mal. Não souberam ou não responderam correspondem a 11%.

Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro no segundo turno, as porcentagens se alteram: 85% consideram que ele agiu mal e outros 8% acham que ele agiu bem, a mesma porcentagem de quem não soube ou não respondeu.

Entre os eleitores de Luís Inácio Lula da Silva (PT), são 78% os que avaliam bem a ação de Moraes e 13% os que consideram que ele agiu mal.

O levantamento também questionou como os respondentes avaliavam a saída de Flávio do país depois de perder as eleições. A maior parte dos brasileiros (46%) desaprova totalmente a atitude do senador. A porcentagem é seguida pelos que aprovam totalmente (27%).

Os que desaprovam em parte somam 10%, aprovam em parte 8% e os que não aprovam nem desaprovam 3%.

Na mesma pesquisa, 46% acreditam que a decisão de Flávio de sair do país aconteceu para evitar consequências judiciais das investigações em que ele é citado. Os que acreditam que a motivação é perseguição política são 42%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 9 de novembro com 2 mil pessoas de 16 anos ou mais de todos os estados do Brasil. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Flávio foi para os Estados Unidos no dia 27 de outubro, dois dias depois de perder as eleições para Lula. Ao deixar o Brasil, o senador descumpriu uma ordem judicial que determinava a entrega de passaportes e a proibição de sair do País.

O ex-presidenciável está sendo investigado em dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal (STF), por suspeita de lavagem de dinheiro em sua relação com o advogado Willer Tomaz e pedidos de recurso financeiro para o banqueiro Daniel Vorcaro para produção de "Dark Horse". Em 2027, Flávio ficará sem foro privilegiado pela primeira vez em 24 anos.

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