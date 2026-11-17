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Eleições 2026 Ipsos/Ipec: 22% dos brasileiros se preocupam com resultado da eleição; 18% sentem esperança Na pesquisa, os respondentes foram apresentados a uma série de sentimentos e deveriam escolher o que melhor representava o que sentiam

Parte dos brasileiros (22%) tem sentido preocupação com relação ao resultado da eleição presidencial. O dado é da pesquisa Ipsos-Ipec divulgada nesta terça-feira, 17. Em oposição, o levantamento apontou também que 18% sentem esperança e outros 16% alívio.

Na pesquisa, os respondentes foram apresentados a uma série de sentimentos e deveriam escolher o que melhor representava o que sentiam.

Tranquilidade (15%), indignação (13%), medo (6%) e indiferença (6%) foram outras opções apresentadas. Os que não sabiam ou não responderam representam 3%.

Entre o grupo que votou em Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, a porcentagem de preocupados com o resultado sobe para 40%.

O estudo também mostrou que a maior parte dos brasileiros (82%) considera que o resultado das urnas deve ser respeitado. É de 15% a parcela que acredita que o resultado não deve ser respeitado e de 3% os que não souberam ou não responderam.

Entre eleitores de Flávio Bolsonaro no segundo turno, as porcentagens sofrem alterações: os que acreditam que o resultado deve ser respeitado caem para 61%, já os que consideram que não deve ser respeitado sobem para 35%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 9 de novembro com 2 mil pessoas de 16 anos ou mais de todos os estados do Brasil. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Luís Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito para o quarto mandato no segundo turno da eleição presidencial, realizada em 25 de outubro. Ele venceu o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 51,79% dos votos válidos e por uma diferença de cerca de 4,4 milhões de votos depois de terminar o primeiro turno em segundo lugar.

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