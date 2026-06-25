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Família Bolsonaro Irmão de Michelle defende divulgação de vídeo com críticas a Flávio Declaração foi dada após Michelle tentar recuar no tom e falar que "não tem raiva ninguém"

Eduardo Torres, irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, defendeu nesta quinta-feira o vídeo em que ela faz uma série de críticas ao pré-candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro. Sem citar nomes, Eduardo declarou que “covardes não têm pudor” e que o vídeo foi “muito pouco diante de tudo que tem acontecido”.

As declarações do irmão de Michelle foram publicadas nas redes sociais cerca de uma hora depois de a ex-primeira-dama tentar modular o discurso feito ontem e falar que não "tem raiva de ninguém".

O irmão de Michelle, que é pré-candidato a deputado distrital pelo PL, também indicou que não há perspectiva de a crise ser resolvida. De acordo com ele, a irmã continuará sofrendo “covardias” dentro do partido.

“Gostaria muito que as covardias se encerrassem aqui, mas infelizmente eu sei que os covardes não tem pudor e não irão parar, TEM MÉTODO, mas posso afirmar a todos, se minha irmã diz perdoar, é por que de fato perdoou e isso não a obriga a andar com quem quer que seja, muito menos com aqueles que a desejam mal (nos bastidores)”, declarou.

“Atacada por muitos até por seu silêncio, não suportou mais tamanha injustiça e resolveu fazer alguns ESCLARECIMENTOS. Michelle apenas narra alguns fatos e isso não foi ataque, foi apenas a descrição de alguns momentos acontecidos e eu sei que foi muito POUCO diante de TUDO o que tem acontecido (inclusive do que eu já presenciei e precisei intervir)”, também se queixou Eduardo.

Na quarta-feira, Michelle publicou dois vídeos nas redes sociais em que fez uma série de críticas a Flávio. Ela disse que foi “maltratada e desrespeitada” pelo senador do PL e que ele foi ríspido com ela.

A desavença foi motivada por uma queda de braço sobre a posição do PL no Ceará. Flávio e a maior parte da cúpula do partido desejam apoiar Ciro Gomes (PSDB) para governador, enquanto Michelle é contra. Após as divulgações dos vídeos,

Flávio publicou uma mensagem nas redes sociais em que declarou não ter a intenção de ofender Michelle, mas reforçou a crise ao dizer que buscou contato com ela e foi ignorado.

Para tentar contornar a crise, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse que vai procurar Michelle e Flávio para conversar pessoalmente.

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