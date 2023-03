A- A+

ceará Irmão de vereadora morta no Ceará faz homenagem no aniversário dela "Afirmo com clareza que a minha maior meta agora será combater o feminicídio!", declarou o deputado federal Yury do Paredão

A médica e vereadora Yanny Brena (PL), encontrada morta ao lado do corpo do namorado, Rickson Pinto, na casa onde morava com ele em Juazeiro do Norte (CE), há exatamente uma semana, comemoraria seu 27º aniversário nesta sexta-feira (10). Segundo a Polícia Civil do Ceará, Yanny e Rickson morreram por asfixia. O caso é tratado como feminicídio seguido de suicídio.

O deputado federal Yury do Paredão, irmão de Yanny, postou uma homenagem para ela em sua conta no Instagram nesta sexta-feira.

"Hoje é o dia do aniversário de Yanny, minha irmã. Éramos para estarmos comemorando juntos os seus 27 anos e sorrindo para um futuro lindo que estava por vir", afirmou. "Hoje meu coração chora. Chora pela minha irmã, chora por saber que ela não conseguiu conquistar tudo que era capaz e que merecia".

Yury disse ter certeza que Juazeiro do Norte "perdeu um grande nome".

"Não só a presidenta da Câmara ou uma médica, mas uma grande mulher, que com certeza iria revolucionar essa cidade", completou. "Hoje carrego a dor da perda, mas essa dor também me fortaleceu e me lembra todos os dias que não posso desistir no caminho. E eu não desistirei de jeito nenhum!"

Ele destacou ainda que agora sua maior meta é "combater o feminicídio".

"Afirmo com clareza que a minha maior meta agora será combater o feminicídio!"

"Dou a minha palavra que lutarei para que a dor que sinto agora não seja sentida por outras mães, outros pais e outros irmãos. Eu vou lutar aqui, Yanny. Fica olhando e me guiando aí de cima, tá bom? Saudades eternas, minha irmã. Vou te amar pra sempre! #lutoeterno", concluiu.

