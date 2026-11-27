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Brasil Irmão gêmeo de Cleitinho critica Lula e defende governador eleito por reunião: 'Também tô com raiva' Aceno ao Planalto ocorreu durante encontro nesta quinta-feira, quando presidente e senador trataram da dívida de Minas Gerais, de cerca de R$ 180 bilhões, com a União

O deputado federal eleito Gleidson Azevedo (Republicanos-MG) relatou incômodo após os afagos trocados entre o irmão gêmeo e correligionário, Cleitinho Azevedo, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesta quinta-feira, o senador se reuniu com o petista, a quem criticou durante a corrida pelo governo de Minas Gerais, para discutir a dívida de cerca de R$ 180 bilhões do estado com a União. Horas depois do gesto de aproximação do parente, o ex-prefeito de Divinópolis ponderou que a atuação de Cleitinho tem pano de fundo econômico, com foco nas contas públicas mineiras.

"Assim como vocês, da direita, eu também estou com raiva, não do meu irmão, mas de ver novamente o Lula na Presidência do Brasil", destacou, antes de minimizar a aproximação do irmão com o PT. "Só que o meu irmão, daqui um mês, vai se tornar governador de Minas. Eu não estou aqui para poder defender o meu irmão porque ele não cometeu nenhum crime. Estou aqui para poder ser justo. E quem votou no meu irmão e acompanhou meu irmão nas eleições, ele deixou bem claro que, assim que passasse, o presidente que ganhasse, ele estaria sentado pra poder renegociar a dívida".

O ex-prefeito ressaltou que, da Câmara, manterá a posição contrária à gestão petista.

"E vocês podem ter certeza que eu, como deputado federal, vou continuar na oposição e vou desmascarar todas as coisas erradas que o Lula tá fazendo. Eu não vou mudar minha posição", disse.

Apoiadores de Cleitinho alinhados a presidenciáveis da direita, como o candidato derrotado no segundo turno, Flávio Bolsonaro (PL), passaram a criticá-lo pelos repetidos acenos ao PT. Nas últimas semanas, ele elogiou a deputada eleita Ana Elisa e posou ao lado do deputado eleito Pedro Rousseff, sobrinho da ex-presidente Dilma, por exemplo. Antes mesmo da virada de Lula na eleição, o governador eleito virara alvo de críticas de bolsonaristas pelo baixo engajamento em atos pró-Flávio.

Durante a campanha, Lula chegou a se descrever como a "única chance" de Cleitinho para "recuperar o estado" e disse que o senador não precisaria apoiá-lo, mas sim "ficar quietinho". O parlamentar, no entanto, manteve o apoio a Flávio Bolsonaro na corrida presidencial e chegou a ser visto pelo PL como um ativo para ampliar a vantagem do presidenciável na segunda votação.

Nesta quinta (26), Cleitinho convidou Lula para sua posse no Vale do Jequitinhonha, região para a qual pretende atrair novos investimentos. Após o encontro, o senador ainda criticou a gestão do antecessor Romeu Zema (Novo), a quem atribuiu o crescimento do déficit mineiro nos últimos anos.

"O governo anterior sentou em cima de uma liminar e não programou para pagar essa dívida. Que fique claro que eu, como mineiro, quero pagar essa dívida, desde que seja uma forma que eu consiga pagar", afirmou.

O encontro de Lula com Cleitinho, em Brasília, contou com a participação dos ministros da Fazenda, Dario Durigan, e da Casa Civil, Miriam Belchior, e do futuro advogado-geral de Minas Gerais, Danilo Castro. O petista manifestou interesse em realizar agendas em Minas, mas não confirmou presença na cerimônia de posse de Cleitinho.

Dívida mineira

Na agenda desta quinta-feira (26), Cleitinho apresentou uma contraproposta para o pagamento da dívida dentro das regras do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). Uma reunião técnica entre as equipes do governo mineiro e do Ministério da Fazenda foi marcada para esta sexta-feira, e novos encontros estão previstos para a próxima semana.

O principal problema enfrentado por Minas Gerais é a falta de recursos em caixa para arcar com as parcelas mensais da dívida. O objetivo da equipe do governador eleito é conseguir reduzir o saldo devedor, zerar os juros reais e estabelecer condições de pagamento compatíveis com as contas do estado. Os detalhes da proposta não foram divulgados.

Segundo interlocutores do governo federal, Lula e Durigan sinalizaram disposição para negociar, desde que sejam respeitadas as regras do Propag, sem a concessão de condições excepcionais a Minas.

Cleitinho também classificou o encontro com Lula como um gesto de "pacificação" e defendeu uma relação de cooperação com o governo federal, independentemente das divergências políticas.

"Para governar Minas Gerais eu preciso do governo federal, e o presidente Lula foi reeleito. Eu falei com ele ali agora, fiz o convite para ele que quantas vezes ele puder ir em Minas Gerais, ele vai ser muito bem-vindo".

Em publicação nas redes sociais, Lula classificou o encontro como uma "conversa muito boa sobre política, economia e o futuro do Brasil e de Minas". O presidente reforçou que qualquer proposta de renegociação da dívida mineira deverá respeitar os marcos legais e fiscais do Propag.

"Recebi hoje no Palácio da Alvorada o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho. Tivemos uma conversa muito boa sobre política, economia e o futuro do Brasil e de Minas. Também tratamos do Propag e das condições de pagamento da dívida pelo governo de Minas. A equipe do governador eleito irá se reunir com técnicos do Ministério da Fazenda para tratar do assunto", escreveu Lula.

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