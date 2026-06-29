A- A+

Luto Irmão mais velho da ex-presidente Dilma, Igor Rousseff morre aos 79 anos Causa não foi divulgada; ex-presidente e neto Pedro Rousseff fizeram homenagens nas redes sociais

O advogado, irmão mais velho da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e avô do vereador de Belo Horizonte Pedro Rousseff (PT), Igor Rousseff, morreu, aos 79 anos, neste sábado (27), na capital mineira. Igor estava internado no hospital nesta semana, e o óbito foi confirmado pelo neto dele, mas a causa da morte não foi divulgada.

A cerimônia de despedida foi realizada na manhã deste domingo (28), em Lagoa Dourada, município mineiro localizado na região do Campo das Vertentes.

Igor já era aposentado e morava no interior de Minas Gerais, mas nunca disputou eleições. O advogado atuou, entre 2003 e 2008, como assessor especial da Prefeitura de Belo Horizonte, durante a gestão de Fernando Pimentel.

“A primeira pessoa que acreditou em mim e me fez entrar na política”, pontua o neto em postagem no Instagram. No post, o vereador também afirma que Igor nunca quis entrar na política, e sempre falava para ele “não mexer com isso", "você viu o que fizeram com Dilminha”. Mas, quando decidiu que ia entrar, o avô mudou de opinião e o apoiou.

A ex-presidente Dilma Rousseff publicou uma foto de infância com o irmão. “Meu irmão, que você siga sua jornada em paz e serenidade”, escreveu na legenda.





Veja também