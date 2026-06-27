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guerra Israel adverte Líbano e chefe do Hezbollah considera acordo "um grave erro"; entenda Na visão de Israel, as forças do país permanecerão em território libanês até que o grupo Hezbollah seja desarmado

Altas autoridades de Israel fizeram neste sábado (27) uma dura advertência ao Líbano, ao Irã e ao grupo Hezbollah, um dia após a assinatura de um acordo-quadro de cessação das hostilidades, mediado pelos Estados Unidos.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que o acordo representa "um golpe contra o Irã" e o grupo pró-iraniano Hezbollah.

"Alcançamos um acordo histórico para o Estado de Israel após negociações diretas entre Israel e o Líbano", disse Netanyahu em uma declaração televisionada. "Isto é um golpe para o Irã e o Hezbollah", afirmou.

Pouco antes, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, advertiu que o Exército do país recebeu instruções para se preparar para uma "permanência prolongada" em território libanês.

Katz também ameaçou responder com "grande força" a qualquer tentativa do Irã de impedir a implementação do acordo.

Esse acordo-quadro menciona uma "redistribuição" das forças israelenses, embora Netanyahu já tenha afirmado que suas tropas permanecerão na faixa territorial de cerca de dez quilômetros que ocupam ao norte da fronteira entre os dois países, classificada como "zona de segurança".

Na visão de Israel, as forças do país permanecerão em território libanês até que o grupo Hezbollah seja desarmado. O ministro israelense da Segurança Nacional, Ben Gvir, afirmou neste sábado que o acordo foi "um erro", porque "o Estado libanês não desarmará o Hezbollah".

Por sua vez, o líder do Hezbollah, Naim Qassem, condenou o acordo-quadro e o classificou como "um grave erro" por parte de Beirute, a ponto de o movimento considerá-lo nulo e sem valor.

"O acordo em Washington [entre Israel e o Líbano] é humilhante, vergonhoso e representa uma entrega da soberania. Este acordo é nulo e sem efeito, e devem ser aplicadas as disposições do memorando de entendimento entre Irã e Estados Unidos", afirmou Qassem em um comunicado, acusando as autoridades libanesas de "legitimar" a ocupação israelense.

Qassem pediu ao governo que se retrate de "seus pecados, que estão arruinando o Líbano". Na visão de Qassem, o Líbano "legitimou" a ocupação israelense "por muitos anos", o que "pode inclusive levar à anexação dessas terras". O Hezbollah rejeita firmemente as negociações diretas entre o Líbano e Israel, que vêm sendo realizadas desde abril.

O cessar-fogo de 17 de abril não conseguiu interromper os combates entre Israel e o Hezbollah, mas a violência diminuiu desde que Estados Unidos e Irã chegaram a um memorando de entendimento na semana passada. O Irã insiste que qualquer acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio deve incluir o Líbano.

Também neste sábado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou a assinatura do acordo.

I welcome the agreement between Israel and Lebanon.



This is a critical step away from escalation. Because there can be no peace in the Middle East with Lebanon in flames.



My thanks to the US for the mediation.



Key next steps are the disarmament of non-state groups and… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 27, 2026

"É um passo fundamental para evitar uma escalada. Porque não pode haver paz no Oriente Médio com o Líbano em chamas", escreveu na rede social X.

"O próximo passo fundamental é o desarmamento dos grupos não estatais e a preservação da soberania e da integridade territorial do Líbano", acrescentou.

A França declarou neste sábado estar "disposta a contribuir" para a implementação do acordo-quadro e pediu que o texto "abra caminho para a recuperação plena da soberania libanesa" dentro de suas fronteiras.

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