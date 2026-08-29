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ISRAEL Israel afirma que atacou comandante do Hamas dentro de hospital em Gaza Imagens registradas no local mostravam vários reservatórios de água danificados no terraço de um edifício e escombros na parte inferior

O Exército israelense anunciou neste sábado (29) que atacou um comandante do Hamas dentro de um hospital de Gaza, enquanto as autoridades de saúde do território palestino informaram a morte de quatro pessoas em diferentes bombardeios israelenses.

O Exército não informou se o comandante do movimento islamista palestino morreu e tampouco revelou sua identidade. Disse apenas que ele estava "escondido dentro" do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa e que "preparava ataques terroristas contra soldados de Tsahal (Exército) e civis israelenses".

O ataque ocorreu em um edifício anexo às instalações principais do hospital, na cidade de Deir al-Balah (centro de Gaza).

"Hoje cedo, o Hospital dos Mártires de Al-Aqsa foi alvo de um ataque que atingiu um pequeno depósito", declarou o diretor do centro, Raed Husein.

"Felizmente, não houve vítimas graves, exceto quatro feridos leves", disse à AFP, embora tenha afirmado que o impacto havia "causado grandes danos materiais".

Imagens da AFP registradas no local mostravam vários reservatórios de água danificados no terraço de um edifício e escombros na parte inferior.

O Exército israelense declarou que, dois dias antes, havia advertido as autoridades de saúde de Gaza para que "deixassem de utilizar as instalações médicas para fins terroristas".

Mais cedo, o hospital informou uma morte causada por fogo israelense na região leste da cidade.



A organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) declarou estar "consternada com as informações sobre um ataque aéreo israelense no complexo do hospital Al-Aqsa" e acrescentou que "os hospitais devem ser lugares seguros para os pacientes e para a equipe médica".

"Em um momento em que as forças israelenses atacam hospitais de forma sistemática, é de vital importância que todas as partes respeitem e preservem a neutralidade e a proteção das instalações médicas", afirmou a organização no X.

A agência de defesa civil de Gaza, que atua como órgão de resgate sob o comando do Hamas, informou que quatro pessoas morreram neste sábado em outros ataques realizados em diferentes pontos do território.

Um ataque matou uma pessoa e deixou outra gravemente ferida na cidade de Khan Yunis, no sul, informou.

Outra pessoa morreu em decorrência de disparos israelenses a leste de Deir al-Balah, informou a agência.

O Exército israelense comunicou que estava verificando essas informações.

Essa nova onda de violência ocorre apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em outubro de 2025.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas e cujos números são considerados confiáveis pelas Nações Unidas, as operações israelenses em Gaza causaram 1.313 mortes desde a entrada em vigor do cessar-fogo, em outubro de 2025.

Por sua vez, o Exército israelense informou cinco mortes em suas fileiras no mesmo período, além da morte de um funcionário civil.

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