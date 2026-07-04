Israel diz ter matado um combatente no sul do Líbano
A agência oficial de notícias libanesa ANI indicou que um ataque aéreo israelense contra a aldeia de Mansouri feriu uma pessoa
O exército israelense anunciou, neste sábado (4), a morte de um combatente na área que ocupa no sul do Líbano, onde enfrenta o grupo pró-iraniano Hezbollah.
Os soldados israelenses "identificaram um terrorista armado operando dentro da zona de segurança em Majdal Zoun", declarou o exército em um comunicado, e acrescentou que após inspecionar a área, as tropas "abriram fogo" e "neutralizaram" o homem.
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Não foi imediatamente especificado se ele pertencia ao movimento xiita Hezbollah.
Segundo a agência oficial de notícias libanesa ANI, um helicóptero israelense realizou uma operação de rastreio em larga escala nas imediações de Majdal Zoun e "disparou cinco mísseis" na direção da aldeia.
A agência não informou de imediato sobre vítimas, mas indicou que um ataque aéreo israelense contra a aldeia de Mansouri feriu uma pessoa. Também informou sobre fogo de artilharia em outras áreas da região.