Israel condiciona reabertura de Rafah à devolução dos corpos dos reféns
Abertura está prevista para esta segunda-feira (20)
O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou neste sábado (18) que a passagem de fronteira de Rafah, entre Gaza e Egito, será reaberta somente após o Hamas entregar os corpos de todos os reféns falecidos que continuam em Gaza.
"O primeiro-ministro Netanyahu ordenou que a passagem fronteiriça de Rafah permaneça fechada até novo aviso", afirma um comunicado.
"A reabertura será considerada com base em como o Hamas cumprirá suas obrigações de devolver os reféns e os corpos dos falecidos, e de aplicar os termos acordados no cessar-fogo", acrescenta nota.
Na manhã de sábado, a embaixada palestina no Cairo anunciou que a passagem de fronteira de Rafah seria reaberta na segunda-feira para permitir o retorno a Gaza dos palestinos que vivem no Egito.
As autoridades israelenses afirmaram na quinta-feira que, na reabertura da passagem, seria permitido apenas o trânsito de pessoas, não o transporte de ajuda humanitária.
O Exército israelense assumiu o controle do lado palestino da passagem de Rafah em 7 de maio do ano passado, alegando que as instalações estavam sendo "utilizadas com fins terroristas" e expressando fortes suspeitas de que também estavam sendo usadas para o contrabando de armas.
Após a tomada de controle, todo o acesso pela passagem de fronteira foi suspenso, incluindo a entrada de funcionários da ONU.
A passagem foi reaberta brevemente durante o cessar-fogo entre Israel e Hamas que entrou em vigor em 19 de janeiro de 2025.