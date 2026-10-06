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Palestina Israel derruba edifício em Jerusalém Oriental onde viviam dezenas de palestinos Prédio de cinco andares, com cerca de 70 moradores, foi demolido sob alegação de falta de licença

Um prédio residencial de cinco andares, onde viviam cerca de 70 pessoas, foi demolido nesta terça-feira (6) por escavadeiras israelenses em Jerusalém Oriental, anexada por Israel, em uma ação que, segundo a autoridade palestina local, visa a uma "transferência forçada" de seus moradores.

As autoridades israelenses justificaram a demolição do prédio, no bairro de At Tur, pela ausência de licença de construção.

Essas autorizações são praticamente impossíveis de serem obtidas pelos palestinos.

A anexação de Jerusalém Oriental por Israel, após a tomada do território em 1967, durante a Terceira Guerra Árabe-Israelense, é considerada ilegal pela ONU, que condena periodicamente as medidas israelenses destinadas a modificar a composição demográfica da parte majoritariamente palestina da Cidade Santa.

O Governo de Jerusalém, autoridade regional palestina, classificou a demolição como uma "perigosa escalada na política de demolição de moradias e transferência forçada (...), assim como na imposição de uma nova realidade demográfica e urbana".

O ministro da Segurança Nacional de Israel, de extrema direita, Itamar Ben Gvir, foi fotografado no comando de uma escavadeira durante a demolição do prédio.

"Adoro ouvir esse barulho. Estamos demolindo o que é ilegal", declarou em um vídeo publicado no X.

Hanine Hreibat, professora e mãe de quatro filhos que alugava um dos dez apartamentos do prédio, declarou à AFP que viveu "cinco minutos de terror" quando policiais israelenses invadiram sua residência durante a noite.

"Só permitiram que eu levasse meus medicamentos, dinheiro, bolsa e documento de identidade", afirmou.

Mais de 230 mil israelenses vivem em Jerusalém Oriental, onde residem mais de 360 mil palestinos.

Os palestinos reivindicam Jerusalém Oriental como capital do Estado ao qual aspiram. Israel, por sua vez, considera Jerusalém sua capital "unificada e indivisível".

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