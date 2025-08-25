Seg, 25 de Agosto

Diplomacia

Israel desiste de indicar embaixador e rebaixa relações diplomáticas com Brasil

A decisão é o desdobramento mais recente na crise diplomática entre os dois países, detonada pelas críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à guerra contra o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza

Prédios destruídos na Faixa de Gaza vistos da fronteira ao sul de IsraelPrédios destruídos na Faixa de Gaza vistos da fronteira ao sul de Israel - Foto: Jack Guez / AFP

O governo de Israel desistiu nesta segunda-feira (25) de indicar um novo embaixador ao Brasil depois de o Itamaraty desistir de aprovar a indicação do diplomata Gali Dagan para o posto em Brasília. Em nota, a chancelaria israelense afirmou, segundo o Times of Israel, que os laços diplomáticos entre os dois países ocorreram num nível mais baixo.

A decisão é o desdobramento mais recente na crise diplomática entre os dois países, detonada pelas críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à guerra contra o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza.

Desde o ano passado, Lula tem reiteradamente acusado Israel de genocídio. Ao comparar as mortes de civis palestinos com o Holocausto, Lula foi declarado persona non grata em Israel - a comparação foi considerada ofensiva pelo governo israelense, por comparar as vítimas do nazismo a seus algozes.

A crise levou a uma reprimenda pública do embaixador brasileiro, Frederico Meyer, no Museu do Holocausto em Jerusalém. O Itamaraty considerou a atitude da chancelaria israelense hostil e chamou Meyer de volta para Brasília, sem nomear um substituto.
 

"Após o Brasil, excepcionalmente, se abster de responder ao pedido de agrément do Embaixador Dagan, Israel retirou o pedido, e as relações entre os países agora são conduzidas em um nível diplomático inferior", diz o comunicado do ministério.

De acordo com o Times of Israel, a chancelaria observa que a "linha crítica e hostil que o Brasil tem demonstrado em relação a Israel" desde o massacre liderado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, "foi intensificada" por declarações do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva no ano passado "O Itamaraty continua a manter laços profundos com os muitos círculos de amigos de Israel no Brasil"

À TV Globo, o assessor de assuntos internacionais do Planalto, Celso Amorim, disse que a decisão de não aceitar a indicação do embaixador israelense é reflexo da retirada de Meyer do país.

"Não houve veto. Pediram um agreement e não demos. Não respondemos. Eles entenderam e desistiram. Eles humilharam nosso embaixador lá, uma humilhação pública. Depois daquilo, o que eles queriam?", disse ele. O Itamaraty não se pronunciou.
 

