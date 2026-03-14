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conflito Israel diz que a guerra ao Irã inicia 'fase decisiva' Ministro israelense "parabenizou" Donald Trump "pelo duro golpe que o Exército dos Estados Unidos desferiu ontem [sexta-feira] à noite contra a ilha petrolífera iraniana"

A guerra de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã “está se intensificando e entrando em uma fase decisiva que durará o tempo que for necessário“, anunciou neste sábado (14) o ministro da Defesa israelense, Israel Katz.

“Entramos na fase decisiva do conflito, entre as tentativas do regime [iraniano] de sobreviver enquanto inflige um sofrimento cada vez maior ao povo iraniano“, acrescentou Katz numa mensagem televisiva.

“Apenas o povo iraniano pode pôr fim a isso através de uma luta decidida, até que o regime (...) seja derrubado e o Irã seja salvo”, reiterou, insistindo para que os iranianos se levantem, um apelo que Israel faz constantemente.

O ministro também “parabenizou” o presidente americano Donald Trump “pelo duro golpe que o Exército dos Estados Unidos desferiu ontem [sexta-feira] à noite contra a ilha petrolífera iraniana” de Khark, bombardeada pela aviação americana.

“É uma resposta adequada aos campos minados no Estreito de Ormuz e às tentativas de chantagem do regime terrorista iraniano”, avaliou Katz.

“A Força Aérea israelense também está realizando uma onda de ataques potentes contra Teerã e todo o Irã”, ressaltou, acusando o país de se dedicar “ao terrorismo regional e mundial, assim como à chantagem para dissuadir Israel e os Estados Unidos de exigirem com sua campanha”.

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