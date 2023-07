A- A+

Mundo Israel reconhece soberania do Marrocos do Saara Ocidental O Saara Ocidental, uma ex-colônia espanhola, é controlado em sua maior parte pelo Marrocos

Israel decidiu "reconhecer a soberania do Marrocos" sobre o território disputado do Saara Ocidental, anunciou o gabinete real em Rabat nesta segunda-feira (17), citando uma carta do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

"Com esta carta, o Primeiro-ministro israelense transferiu à Atenção Muito Alta de Sua Majestade o Rei [Mohammed VI] a decisão do Estado de Israel de reconhecer a soberania do Marrocos sobre o território do Saara Ocidental", indicou o Palácio Real marroquino em comunicado.

Em sua carta, Netanyahu informou ao soberano que Israel estava avaliando positivamente "a abertura de um consulado na cidade de Dajla", situada na parte do Saara Ocidental controlada pelo reino.

Em Jerusalém, perguntado pela AFP, o gabinete de Netanyahu assinalou que "Israel confirma os detalhes contidos no anúncio" das autoridades do Marrocos.

O Saara Ocidental, uma ex-colônia espanhola, é controlado em sua maior parte pelo Marrocos, mas é reivindicado pelo movimento independentista saarauí Frente Polisário, que tem apoio da Argélia.

Marrocos e Israel normalizaram suas relações diplomáticas em dezembro de 2020 no marco dos acordos de Abraão, um processo entre o Estado judeu e diversas nações árabes apoiado pelos Estados Unidos.

Em troca, o Marrocos obteve de Washington o reconhecimento da soberania marroquina "sobre o Saara Ocidental".

