'Isso é coisa de vira-latas', diz Janja a jornalistas após pergunta sobre tarifas de Trump

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, respondeu a uma pergunta de jornalistas, nesta quarta-feira (9), com "ai, isso é coisa de vira-latas". A assessoria de imprensa negou que a frase tenha sido destinada aos profissionais da imprensa.

"A frase dita pela primeira-dama, Janja Lula da Silva, não se refere aos jornalistas que perguntaram ao presidente Lula sobre as declarações do presidente americano. E, sim, aos bolsonaristas que estão traindo os interesses e a soberania do Brasil", diz a assessoria.

Na saída do Itamaraty, uma jornalista questionou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre as tarifas de Trump.

— Trump disse que vai anunciar tarifa contra o Brasil.

Janja então respondeu:

— Ah, isso é coisa de vira-latas.

A pergunta que provocou a reação afirmava que Trump havia anunciado que, nesta quinta-feira, irá promover tarifas para o Brasil. A declaração de Janja ocorreu no Itamaraty, em Brasília, logo após almoço do casal presidencial com o chefe de Estado da Indonésia, Prabowo Subianto.

O líder asiático cumpriu agenda na capital nesta quarta-feira, após ter participado da cúpula dos Brics no Rio de Janeiro durante o final de semana.

