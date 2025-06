Itamaraty clama por libertação de ativista brasileiro que levava ajuda humanitária a Gaza

A- A+

O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota no começo da noite desta terça-feira em que "clama" pela libertação do ativista brasileiro Thiago Ávila, capturado na madrugada de segunda-feira por militares israelense ao lado da ambientalista sueca Greta Thunberg e de outros militantes a bordo de um barco com ajuda humanitária para Faixa de Gaza.

"Ao reiterar sua firme condenação à interceptação, em águas internacionais, por forças israelenses, da embarcação "Madleen", em flagrante transgressão ao direito internacional, o Brasil clama pela libertação de seu nacional e insta Israel a zelar pelo seu bem-estar e saúde", afirma a nota.

O itamaraty também informa que:

“O governo brasileiro acompanha com atenção a atual situação do nacional Thiago Ávila, que estava a bordo do veleiro ‘Madleen’, da Coalizão Flotilha Liberdade, interceptado por forças israelenses, com detenção de seus tripulantes, enquanto se dirigia à Faixa de Gaza com itens de ajuda humanitária”, afirma a nota.

Diz também que "embaixadas do Brasil na região haviam sido colocadas em alerta para a presença do brasileiro na embarcação com vistas à célere prestação de assistência consular, caso necessário".

