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DIPLOMACIA

Itamaraty diz que saída de delegado da PF dos EUA não é "boa prática diplomática"

Governo Trump pediu a saída do delegado envolvido na prisão de Alexandre Ramagem dos Estados Unidos

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Ministério das Relações Exteriores, com sede Palácio do Itamaraty, emitiu notaMinistério das Relações Exteriores, com sede Palácio do Itamaraty, emitiu nota - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Ministério das Relações Exteriores afirmou que os Estados Unidos não seguiram a "observa a boa prática diplomática de diálogo" entre "nações amigas, como o Brasil e os Estados Unidos" ao pedir a retirada dos EUA do delegado da Polícia Federal Marcelo Ivo de Carvalho, envolvido na prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) em território americano.

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Leia a nota do Ministério das Relações Exteriores na íntegra:
Diante da confirmação da informação de que oficial de ligação da Polícia Federal brasileira junto ao Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), em Miami, foi comunicado verbalmente pelo governo dos Estados Unidos sobre a interrupção imediata do exercício de suas funções oficiais em território norte-americano, representante da embaixada daquele país foi convocada ao Ministério das Relações Exteriores no final da tarde de ontem (21).

O agente brasileiro atuava com base em memorando de entendimento firmado entre os dois governos sobre a facilitação do intercâmbio de oficiais de ligação na área de segurança.

A representante da embaixada norte-americana foi informada, também verbalmente, que o governo brasileiro aplicará o princípio da reciprocidade diante da decisão sumária contra o agente da Polícia Federal, que não foi precedida de qualquer pedido de esclarecimento ou tentativa de diálogo sobre o caso, como prevê o parágrafo 7.3 do memorando de entendimento bilateral que regula essa modalidade de cooperação policial.

A medida tampouco observa a boa prática diplomática de diálogo entre nações amigas, como o Brasil e os Estados Unidos, ao longo de mais de 200 anos de relação. Os termos da aplicação da reciprocidade foram também transmitidos verbalmente à representante da embaixada, e envolvem a interrupção imediata do exercício de funções oficiais de representante norte-americano de área homóloga em território brasileiro.

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