Itamaraty libera lista de festa para posse de Lula: 3.500 convidados

Depois de se negar a liberar a relação de convidados para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1º de janeiro, o Itamaraty tornou pública a lista, atendendo a um pedido da revista "Veja" com base na Lei de Acesso à Informação (LAI).

Foram convidadas cerca de 3.500 pessoas para a recepção. O evento teve o maior número de delegações estrangeiras desde os Jogos Olímpicos de 2016: foram ao todo 73 comitivas estrangeiras, além de quase 80 representantes do corpo diplomático em Brasília.

Ao não permitir a divulgação da lista de pessoas que participaram do coquetel e impor um sigilo de cinco anos, o Ministério das Relações Exteriores alegou que a medida poderia afetar a segurança do presidente, do vice Geraldo Alckmin e seus respectivos familiares.



O Itamaraty, entretanto, foi bastante criticado, uma vez que um dos motes usados na campanha de Lula era que, se fosse eleito, ele derrubaria o sigilo de 100 anos imposto pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro para dados como o seu próprio cartão de vacina.





Porém, o órgão voltou atrás em um novo pedido, desta vez feito pelo site de notícias "Metrópoles", e liberou a lista. Entre os convidados, estão autoridades estrangeiras, jornalistas, artistas e influenciadores digitais.

