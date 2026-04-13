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COMITIVA Itamaraty: Lula levará 15 ministros para viagem a Espanha, Alemanha e Portugal nesta semana As informações foram confirmadas pelo Ministério das Relações Exteriores nesta segunda-feira, 13

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) levará à Europa, no fim desta semana, uma comitiva de 15 ministros. Parte dessa delegação o acompanhará na Espanha, na Alemanha e em Portugal - os três países no roteiro do petista até o início da semana que vem. Outra parte retornará ao Brasil antes.

Também está prevista a ida de cerca de 250 empresários para a Alemanha, um dos pontos de parada no roteiro do presidente, para um encontro amplo junto de empresários alemães.

As informações foram confirmadas pelo Ministério das Relações Exteriores nesta segunda-feira, 13, em conversa com jornalistas sobre o roteiro da viagem do presidente. Vão acompanhá-lo os seguintes ministros:

- Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores;

- Dario Durigan, ministro da Fazenda;

- Wellington César, ministro da Justiça;

- Esther Dweck, ministra da Gestão;

- Luis Manuel Rebelo Fernandes, ministro substituto de Ciência e Tecnologia;

- Margareth Menezes, ministra da Cultura;

- Luiz Marinho, ministro do Trabalho;

- Tadeu Alencar, ministro do Empreendedorismo;

- Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia;

- Márcio Elias Rosa, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços;

- João Paulo Capobianco, ministro do Meio Ambiente;

- Márcia Lopes, ministra das Mulheres;

- Rachel Barros, ministra da Igualdade Racial;

- Janine Mello, ministra dos Direitos Humanos;

- Vinicius Marques de Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União.

Também vão acompanhar o presidente em ao menos parte dessa viagem o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

A maior parte da comitiva participará das agendas na Espanha, primeiro ponto de parada no roteiro. Lá, Lula terá reuniões com o governo espanhol, com empresários e participará de um fórum sobre democracia. Os compromissos são nos dias 17 e 18.

De lá, a delegação vai para a Alemanha, onde o petista tem agenda nos dias 19 e 20. Acompanham Lula os ministros Mauro Vieira, Dario Durigan, Luiz Marinho, Márcio Elias Rosa, Alexandre Silveira, Luis Manuel Rebelo Fernandes e João Paulo Capobianco. O presidente brasileiro fará visita à Feira Industrial de Hannover. Também terá reuniões com o chanceler Friedrich Merz e com empresários.

A previsão é que 140 empresas brasileiras estejam representadas na feira de Hannover. Cerca de 250 empresários brasileiros devem participar de uma reunião junto de empresários alemães.

Lula, então, vai a Portugal, no dia 21, onde fará uma rápida visita ao país. O presidente vai se encontrar com o presidente português, António José Seguro, e com o primeiro-ministro Luís Montenegro.

Segundo o embaixador Roberto Abdalla, secretário de Europa e América do Norte do Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro tem interesse em discutir com os portugueses a nova lei de imigração aprovada no país europeu. Abdalla disse que esse é um "assunto delicado" e que "persistem desafios em decorrência da nova lei".

"Há discordâncias, mas Portugal e Brasil têm canal aberto sobre esse assunto, conversam de forma muito franca", declarou.



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