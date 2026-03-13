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revogação de visto Itamaraty revogou visto de conselheiro de Trump após informações falsas sobre motivo da visita Mais cedo, Lula afirmou que Beattie só entraria no Brasil se ministro da Saúde tivesse visto americano de volta

Interlocutores do Itamaraty afirmaram que a revogação do visto de Darren Beattie, assessor do governo de Donald Trump, teve como justificativa informações falsas prestadas por ele no momento que fez a solicitação de entrada no Brasil. Beattie era aguardado em um evento sobre minerais críticos que ocorrerá na semana que vem em São Paulo, mas também tinha a intenção de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão, em Brasília.

A avaliação de integrantes do governo é que houve "omissão e falseamento de informações" relevantes quanto ao motivo da visita por ocasião da solicitação do visto, em Washington. Esse fundamento, afirmaram, é princípio legal suficiente para a denegação de visto, de acordo com a legislação nacional e internacional.

Em evento no Rio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ter proibido a visita de Beattie ao Brasil. Ao comentar o caso, o presidente vinculou a medida ao episódio envolvendo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, cuja família teve visto cancelado pelos Estados Unidos no ano passado.

— Aquele cara americano que disse que vinha pra cá, pra visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar e eu o proibi de vir ao Brasil, enquanto não liberar os vistos do ministro da Saúde, que está bloqueado — disse Lula. Em seguida, acrescentou: — Bloquearam o visto do Padilha, o visto da mulher dele e o visto da filha dele de 10 anos.

A defesa de Bolsonaro havia recebido autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para Beattie visitar o ex-presidente na Papudinha, onde ele cumpre pena por tentativa de golpe de Estado.

Na quinta-feira, porém, Moraes voltou atrás e negou autorização para a visita. A decisão reconsiderou despacho anterior que autorizava o encontro durante a passagem de Beattie pelo Brasil.

Ao rever o caso, Moraes acolheu informações enviadas pelo chanceler Mauro Vieira ao Supremo. No ofício, o ministro informou que o pedido de visto apresentado em Washington mencionava apenas participação no Fórum Brasil-EUA de Minerais Críticos e reuniões com autoridades brasileiras, sem qualquer referência à intenção de visitar Bolsonaro.

Na decisão, Moraes afirmou que a visita não estava vinculada às atividades oficiais indicadas e citou o risco de “indevida ingerência em assuntos internos”, argumento apresentado pelo Itamaraty ao tribunal.

A defesa de Bolsonaro havia pedido autorização para que Beattie pudesse visitá-lo nos dias 16 ou 17 de março, durante sua passagem pelo país. A decisão manteve a regra segundo a qual visitas ao ex-presidente dependem de autorização judicial. Bolsonaro está preso por decisão do Supremo no âmbito das investigações relacionadas à tentativa de golpe após as eleições de 2022.

Segundo informações divulgadas posteriormente, o pedido de agenda diplomática para Darren Beattie ocorreu apenas de última hora. Após Moraes pedir esclarecimentos sobre a viagem e a possível visita ao ex-presidente, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília solicitou reuniões para o assessor com autoridades do Ministério das Relações Exteriores. O pedido foi feito apenas depois da solicitação de visita a Bolsonaro e sem que houvesse qualquer agenda diplomática previamente comunicada ao Itamaraty.

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